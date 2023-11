Alstom entlässt weltweit 1500 Mitarbeiter

Von Euronews mit AFP

Der französische Schienenfahrzeugbauer muss seine Verschuldung senken.

Der französische Eisenbahn-Hersteller Alstom will 1500 Arbeitsplätze abbauen, um seine Verschuldung zu senken.. Bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen sagte Unternehmenschef Poupart-Lafarge, die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens in den sechs Monaten sei "mäßig" gewesen. Er kündigte einen umfassenden "Aktionsplan" an. So seien neben der Entlassungen der Verkauf von Vermögenswerten und eine Kapitalerhöhung geplant.

Alstom-Aktien fielen am Mittwoch an der Pariser Börse um 15 %. Alstom baut unter anderem Hochgeschwindigkeitszüge, Straßen- und U-Bahnen.

Am 12. Oktober hatte Moody's den Rating-Ausblick für Alstom gesenkt und das Unternehmen damit weiter in Richtung Junk-Kategorie gerückt.

Die Produktion von mehr als 400 Zügen für Großbritannien verzögere sich weiter, sagte Poupart-Lafarge. Die Integration der deutschen Bahnsparte des kanadischen Herstellers Bombardier, die Alstom für 5,5 Milliarden Euro übernommen hatte, werde noch etwa eineinhalb Jahre dauern.Alstom baut unter anderem Hochgeschwindigkeitszüge, Straßen- und U-Bahnen.