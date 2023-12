Von Euronews mit AP

Fast zwei Monate nach Beginn des Konflikts wissen viele Israelis nicht, ob ihre Angehörigen, die als Geiseln genommen wurden oder in den Wirren des 7. Oktobers verschollen sind, tot oder lebendig sind.

Am 7. Oktober, als militante Hamas-Kämpfer auf einem Musikfestival im Süden Israels wüteten, versuchten Hanan Yablonka und vier Freunde, vor dem Gemetzel zu fliehen.

Die Freunde wurden getötet - aber was aus Yablonka wurde, ist immer noch ein Rätsel.

Das Handy des 42-jährigen Israelis wurde in dem von Kugeln zerfetzten Auto gefunden, das er und seine Freunde bei ihrem Fluchtversuch benutzt hatten - doch seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Keine Updates in den sozialen Medien oder Antworten auf Nachrichten.

Wie so viele israelische Familien weiß auch Yablonkas Familie noch immer nicht, was mit ihm geschehen ist. Er ist einer von Dutzenden von Menschen, die nach der Infiltration Israels durch die Hamas, der Ermordung von etwa 1200 Menschen und der Entführung von 240 Geiseln - von denen einige inzwischen wieder freigelassen wurden - auf dem Tribe of Nova Trance-Musikfestival und darüber hinaus immer noch vermisst werden.

Fotos von Menschen, die während des Nova-Musikfestivals von der Hamas getötet und gefangen genommen wurden, werden auf dem Gelände ausgestellt, während israelische DJs spielen Ohad Zwigenberg/The AP

Einige der Toten wurden bei den Bränden oder Explosionen während der Angriffe so stark verbrannt, dass sie kaum noch zu identifizieren sind. Andere, die noch am Leben sein könnten, wurden nicht ausfindig gemacht, so dass die Familien in einer scheinbar nicht enden wollenden Vorhölle leben müssen.

"Es ist ein großer Albtraum", sagte Yablonkas Nichte, Emanuel Abady, gegenüber The Associated Press. "Ist er am Leben, ist er tot oder wo ist seine Leiche? Vielleicht ist er in Gaza... Vielleicht wurde er verletzt, vielleicht wurde er erschossen, aber er ist in Gaza."

Unmittelbar nach dem Angriff versuchten Polizei, Militär und Ermittler verzweifelt, die Toten und Entführten zu identifizieren. Klare Antworten auf den Aufenthaltsort der Menschen und die Zahl der Toten zu erhalten, war und ist nach wie vor schwierig.

Im November korrigierte das Militär die Zahl der Getöteten von mehr als 1.400 auf etwa 1.200, gab aber nicht an, warum. Auch die Zahl der Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt worden sein sollen, wurde wiederholt aktualisiert.

Schicksal von Dutzenden von Menschen noch unklar

Israelische Beamte sagten der Associated Press, dass das Schicksal von Dutzenden von Menschen immer noch unbekannt sei, wollten aber auf mehrfache Anfragen, warum es so lange gedauert hat, sie zu identifizieren, und warum die Zahl der Toten angepasst wurde, nicht antworten.

Das Militär - auch bekannt als IDF - hat angekündigt, dass es die Hilfe von Archäologen in Anspruch genommen hat, um Ausgrabungstechniken anzuwenden, die bei verbrannten und beschädigten antiken Stätten verwendet werden, um bei der Identifizierung der Opfer zu helfen. Die Experten haben bisher geholfen, mindestens 10 Personen zu identifizieren.

Einige Personen, von denen man zunächst annahm, sie seien als Geiseln genommen worden, wurden leider für tot erklärt. Zu dieser Gruppe gehört Vivian Silver, eine in Kanada geborene israelische Friedensaktivistin, deren Familie erst vor kurzem über ihren Tod informiert wurde.

Auf der anderen Seite stellte sich jedoch heraus, dass andere, von denen man dachte, sie seien getötet worden, entführt worden waren. Die neunjährige Emily Tony Korenberg Hand war eine von ihnen und wurde am vergangenen Samstag freigelassen.

Die Leichen von Israelis, die bei einem beispiellosen Hamas-Angriff getötet wurden, am 13. Oktober auf einem Militärstützpunkt in Ramla (Israel) Francisco Seco/The AP

Die Leichen der Opfer wurden zusammen mit anderen menschlichen Überresten in den Militärstützpunkt Shura in Zentralisrael gebracht, der jetzt zu einer Leichenhalle für die Identifizierung der Opfer umfunktioniert wurde.

Anfangs war es einfacher, die intakteren Leichen zu identifizieren, erklärten die Gerichtsmediziner. Jetzt ist die letzte Etappe mühsam geworden, da verkohlte Knochen gesichtet werden müssen, was die Extraktion und den Abgleich der DNA erheblich erschwert.

Andere Identifizierungsmittel wie Fingerabdrücke oder Zahnunterlagen können oft nicht verwendet werden.

"Es ist ein langwieriger Prozess, manchmal haben wir nicht den richtigen Knochen oder die richtige Probe, um eine Antwort zu geben... Wenn man schwierige Proben hat, braucht man Zeit", erklärt Gila Kahila Bar-Gal.

Sie ist Expertin für die forensische Erforschung von Wildtieren und altertümlicher DNA und arbeitet ehrenamtlich am Nationalen Institut für Gerichtsmedizin, um bei der Identifizierung von Opfern zu helfen. Es kann bis zu doppelt so lange dauern, verbrannte Knochen zu identifizieren, sagt sie.

Es ist auch schwierig festzustellen, wie viele Menschen in dem Chaos entführt wurden, das entstand, als die Hamas von Gaza aus nach Israel eindrang.

"Viele Menschen stürmten an diesem Tag durch die Absperrung: Zivilisten, Kämpfer und Hamas, und es ist immer noch ziemlich unklar, wer alles entführt wurde und wer alle festhält", sagt Mairav Zonszein, leitender Analyst für Israel bei der International Crisis Group, gegenüber der AP.

Yablonkas Nichte glaubt, dass ihr Onkel noch am Leben ist und wahrscheinlich entführt wurde. Anhand von Videos, Textnachrichten und Telefonaten konnte die Familie die letzten Stunden vor seinem Verschwinden zusammensetzen.

Yablonka gehörte zu den Tausenden, die das Nova-Musikfestival nahe der Grenze zu Gaza besuchten. Der zweifache Familienvater liebte die Musik, sagt Abady.

Seine Familie wusste jedoch nicht, dass er das Festival besucht hatte. Erst als sie am späten Abend des 7. Oktober nichts mehr von ihm hörten, begannen sie sich Sorgen zu machen, riefen an, durchkämmten soziale Medien und kontaktierten die Polizei.

Persönliche Gegenstände vom Gelände des Nova-Musikfestivals, die am 19. November im Kochav HaYam-Komplex zur Abholung durch Familie und Verwandte ausgestellt wurden Christopher Furlong/Getty Images

Als an diesem Morgen die Sirenen zur Warnung vor Hamas-Raketen ertönten, zeigte ein Überwachungsvideo, das der Familie zugespielt wurde und von der AP eingesehen werden konnte, einen Mann, von dem die Familie sagt, dass es sich um Yablonka handelt, auf einem überfüllten Festivalparkplatz, wobei er an einer Stelle hinter einem Auto hockt.

Kurz vor 7 Uhr morgens Ortszeit rief einer seiner Freunde aus dem Auto heraus den israelischen Notdienst an und teilte mit, dass jemand erschossen worden sei. In Textnachrichten, die zwei Frauen aus der Gruppe an ihre Familien schickten, hieß es, Yablonka sei gefahren und sie hätten versucht zu fliehen.

Ein weiteres Video, das der Familie gezeigt wurde, zeigte das beschädigte Auto mit zerschossener Heckscheibe und zerbrochenem Glas, einem Rucksack und auf dem Sitz verstreuter Kleidung. Das Auto wurde in der Nähe des Kibbuz Mefalsim gefunden, einige Kilometer vom Festivalgelände entfernt, und die Leichen von Yablonkas drei Freunden lagen in der Nähe, so Abady.

Trotz all dieser Anzeichen gab es keine Spur von Yablonka, auch keine Blutspritzer. Seine Schlüssel, sein Telefon und seine Ausweispapiere befanden sich im Auto, aber keine weiteren Hinweise, die seiner Familie helfen könnten, ihn zu finden.

In der Hoffnung, dass er gefunden und identifiziert werden kann, haben sie DNA-Proben sowie seine zahnärztlichen Unterlagen und medizinischen Informationen zur Verfügung gestellt.

Der Stress und die Angst, nicht zu wissen, was mit einem geliebten Menschen geschehen ist, fordern einen enormen psychologischen und emotionalen Tribut, sagt Sarah Davies, eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

"Sie leben mit einer klaffenden Lücke in ihrem Leben. Unzählige Szenarien gehen den Familienmitgliedern durch den Kopf... sie stellen sich das Schlimmste vor und sind nicht in der Lage, etwas dagegen zu tun", erklärt sie.

Eine Person hält ein Poster der verstorbenen Vivian Silver, während Angehörige der Gesundheitsberufe an einer Demonstration teilnehmen Kin Cheung/The AP

Für manche Familien ist es einfach zu schmerzhaft, auf Antworten zu warten.

Anfang November legte die Familie der 12-jährigen Liel Hetzroni einige ihrer Kleidungsstücke, persönliche Gegenstände und die Asche der Stelle, an der sie ihren Tod vermutete, in einen Sarg und begrub sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder und ihrer Tante.

Die drei waren zusammen mit Dutzenden anderer Menschen in einem Haus im Kibbutz Be'eri eingeschlossen, als es zu einer stundenlangen Pattsituation zwischen der Hamas und israelischen Soldaten kam, die mit einer Explosion endete, bei der fast alle Bewohner ums Leben kamen.

Während die sterblichen Überreste von Liels Bruder und seiner Tante schnell identifiziert wurden, gab es von Liel wochenlang keine Spur, erklärt Sagi Shifroni, Liels Cousin.

"Das Warten war weder für die Seele noch für unsere Familie gesund", sagt Shifroni. Kurz nachdem sie den Sarg vergraben hatten, informierte die Armee sie, dass einer ihrer Knochen gefunden worden war.

"Es ist ein gutes Gefühl, die Bestätigung für das zu bekommen, was wir schon wussten", sagt er, "das ist ein Abschluss."