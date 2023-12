Stadtteil Bronx: Wohnhaus in New York teilweise eingestürzt

Von Euronews mit AP, Reuters

Eine Ecke eines Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Bronx ist plötzlich weggebrochen. Die Rettungskräfte sind vor Ort, bislang wurden zwei Verletzte gemeldet. Die Einsturz-Ursache ist noch ungeklärt.

In New York City ist an Montagabend ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise in sich zusammengebrochen. Nach Angaben der Rettungskräfte seien zwei Personen leicht verletzt worden. Rund 30 Familien sind von dem Einsturz betroffen - die Menschen wurden Medienberichten zufolge vorerst in einer Schule untergebracht.

In dem Gebäude, dass im Stadteil Bronx steht, wurden zum Zeitpunkt des Unglücks Reparaturen an der Fassade durchgeführt. Das Haus, das im Jahr 1927 gebaut worden war, wurde als Wohn- und Bürogebäude genutzt. Laut Feuerwehr gibt es darin 47 Wohneinheiten und sechs Gewerberäume.

Die Ursache des Einsturzes ist noch unklar, ebenso, ob noch weitere Teile des Gebäudes einsturzgefährdet sind.