Achtsamkeit statt Saufgelage zu Weihnachten: junge Menschen in Europa trinken anders

Leo Correa/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Junge Menschen bei einer Party in Rio de Janeiro, Brasilien, Februar 2017 - Copyright Leo Correa/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Junge Menschen bei einer Party in Rio de Janeiro, Brasilien, Februar 2017 - Copyright Leo Correa/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

In Madrid schießen Cocktailbars aus dem Boden, die auch eine große Auswahl an alkoholfreien Drinks anbieten. Das kommt vielen jungen Menschen entgegen. Ihr Motto: weniger trinken, aber dafür in besserer Qualität. Oder gar kein Alkohol.