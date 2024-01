Gefährliche Wetterlage: Frost trifft auf Hochwasser

AP Von Christoph Debets mit

Auf die Überschwemmungsgebiete in Europa kommt ein Frosteinbruch zu. In Dänemark bereitet Glatteis Probleme, in Deutschland könnten die durchweichten Deiche brechen und Teile Großbritanniens und der Niederlande gleichen Seenplatten. In Frankreich befürchtet man, dass durchnässte Häuser einstürzen.