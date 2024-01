Israel übergibt Leichen von 80 Palästinensern an Gaza

Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ein israelischer Lastwagen mit 80 Leichen von Palästinensern ist im Najjar-Krankenhaus in Gaza angekommen. Die Leichen wurden zu einem Friedhof in Rafah gebracht. - Copyright Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

AP Von Diana Resnik mit

Ein israelischer Lastwagen hat etwa 80 Leichen von Palästinensern in ein Krankenhaus in Gaza gebracht. Die Leichen wurden auf einem Friedhof in einem Massengrab beigesetzt. Was ist über die Todesumstände bekannt?