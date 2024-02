Gewerkschaft ruft 90.000 Beschäftigte zum Streik auf: Bus und Bahn stehen still

Streikende in Dresden - Copyright screenshot via eurovision

Streikende in Dresden - Copyright screenshot via eurovision

Von euronews

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland für Freitag zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft will in den anstehenden Tarifverhandlungen bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer erreichen.