Lufthansa bleibt heute weitgehend am Boden

Von euronews mit hessenschau.de

Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt - 27 Stunden lang. Damit will die Gewerkschaft ver.di die Airline unter Druck setzen. Etwa 500 Starts und Landungen sind bereits gecancelled worden.

Kaum noch was geht bei der Lufthansa in Deutschland. Das Bodenpersonal ist im Ausstand: Mit einem 27-stündigen Warnstreik will die Dienstlesitungsgewerkschaft ver.di die Fluglinie unter Druck setzen. Etwa 500 Starts und Landungen sind schon gestrichen worden.

"Wir haben eine überaus hohe Streikbereitschaft", sagte ein Gewerkschaftssprecher am Frankfurter Flughafen. Man gehe davon aus, dass die Fluggesellschaft voraussichtlich auch den Rumpfflugplan nicht wie geplant durchführen könne.

Der größte deutsche Airport wird zusammen mit München am härtesten von dem seit vier Uhr morgens laufenden Ausstand getroffen.

Insgesamt rund 100.000 Passagiere betroffen

Insgesamt ging Lufthansa davon aus, dass sie deutschlandweit nur zehn bis 20 Prozent ihrer geplanten Flüge durchführen kann. Das Unternehmen schätzte über 100.000 betroffene Passagieren, die ihre Pläne ändern müssten. Außer an den Flughäfen Frankfurt und München wird auch in Hamburg, Berlin und Düsseldorf gestreikt.

Im laufenden Tarifkonflikt fordert ver.di 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro geben.