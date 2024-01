An einem dunstigen Mittwochmorgen, dem 31. Januar 2024, startet ein Flugzeug auf dem Flughafen in Frankfurt am Main. - Copyright AP Photo/Michael Probst

Die Gewerkschaft Verdi will am 1. Februar bundesweit mehrere Flughäfen bestreiken. Die ca. 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche seien zum Arbeitskampf aufgerufen, teilte Verdi mit. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen.