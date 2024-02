Entlang der geschlossenen Grenze zwischen Finnland und Russland

Von Julián López

Finnland beschuldigt Russland, illegale Migranten an die Grenze zu schleusen und sie mit Geld, Lebensmitteln, Unterkünften oder Transportmitteln zu versorgen. Das sei ein "hybrider Angriff" auf Finnland. Was passiert an der 1400 Meter langen Grenze? Darum geht es in dieser Witness-Folge.