Nordkorea schickt erneut Müllballons über die Grenze

Von Euronews mit AP

Nordkorea hat erneut Müllballons nach Südkorea geschickt. Berichten zufolge waren sie dieses Mal mit Plastik- und Papiermüll befüllt und nicht wie letzte Woche mit Tierkot.

WERBUNG

Nordkorea hat erneut mehr als 700 Müllballons nach Südkorea geschickt.

Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap waren die Ballons mit Müll wie Zigarettenstummel, Papierabfällen und Plastik gefüllt. Die Menschen wurden aufgefordert, die Objekte nicht zu berühren, da sie möglicherweise gefährliche Inhalte enthalten könnten. Aus diesem Grund wurden die Ballons auch nicht abgeschossen.

Seoul verurteilte Nordkoreas Praxis als "unvorstellbar kleinlich" und versprach Gegenmaßnahmen. Gegenüber CNN sagte ein südkoreanischer Beamter aus dem Präsidialamt, dass die Regierung "nicht ausschließen wird, dass die Lautsprecher wieder in Betrieb genommen werden", die früher Propaganda in der entmilitarisierten Zone verbreiteten, aber seit der Unterzeichnung eines Militärabkommens im Jahr 2018 abgeschaltet wurden.

Warum sendet Nordkorea Müllballons nach Südkorea?

Nordkorea rechtfertigt sein Verhalten als Reaktion auf Aktionen südkoreanischer privater Organisationen, die regelmäßig Gasballons mit Flugblättern und Propagandamaterial über die Grenze senden und zum Sturz der nordkoreanischen Regierung aufrufen.

In einer Pressemitteilung veröffentlicht von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur Korean Central News Agency (KCNA) bestätigte der stellvertretende Verteidigungsminister Kim Kang II, dass sie "vorübergehend aufhören werden, Müll über die Grenze zu senden". In der Mitteilung hieß es zudem, dass bereits 15 Tonnen Müll in das Nachbarland geschickt worden sind.