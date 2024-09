US-Rapper Fatman Scoop stirbt nach Zusammenbruch auf der Bühne

Von Euronews, Jerry Fisayo-Bambi

Bei seinem Auftritt im Hamden Town Center Park in Hamden im US-Bundesstaat Connecticut brach Scoop auf der Bühne zusammen.

WERBUNG

Der US-Rapper Fatman Scoop, der vor zwei Jahrzehnten mit Be Faithful in Europa die Charts anführte und später an Hits anderer Künstler mitwirkte, ist tot.

Er starb am Samstag (Ortszeit), nachdem er am Freitag bei einer Show in Connecticut auf der Bühne zusammengebrochen war, wie die Behörden und seine Familie mitteilten. Scoop wurde 53 Jahre alt. Die Ursache für seinen Tod war nicht sofort klar.

Der amerikanische Rapper trat im Hamden Town Center Park auf, als er am Freitagabend zusammenbrach, sagte der Stabschef des Bürgermeisters von Hamden, Sean Grace.

Bürgermeisterin Lauren Garrett bestätigte den Vorfall auf Facebook. Garrett teilte mit, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte, bei dem Konzertbesucher und Sanitäter versuchten, einem Künstler zu helfen, der in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Scoops Familie schrieb am Samstag in einem Instagram-Post, dass "die Welt eine strahlende Seele verloren hat, ein Leuchtfeuer auf der Bühne und im Leben".

Die Welt kannte ihn als Künstler, der die Clubbesucher in Bewegung brachte, seine Familie schätzte ihn als "das Lachen in unserem Leben, eine konstante Quelle der Unterstützung, unerschütterliche Stärke und Mut", schrieben seine Angehörigen.

"Seine Musik brachte uns zum Tanzen und dazu, das Leben mit Positivität zu umarmen. Seine Freude war ansteckend, und die Großzügigkeit, die er allen entgegenbrachte, wird uns sehr fehlen, aber nie vergessen werden", fügten sie hinzu.

Fatman Scoop, geboren als Isaac Freeman III, stammte aus dem New Yorker Stadtteil Harlem und hatte 1999 mit Be Faithful seinen Durchbruch.

Was in den USA als kleiner Erfolg begann, wurde in Europa mit einer Neuveröffentlichung im Jahr 2003 ein voller Erfolg und erreichte Platz 1 der Single-Charts im Vereinigten Königreich und in Irland.

Im folgenden Jahr trat er in der britischen Fernsehserie Chancers auf, in der Musiker Künstler betreuten, die in den USA Erfolg haben wollten, wie die BBC berichtete.

Außerdem war er Teilnehmer bei Celebrity Big Brother 16: UK vs. USA, das im Vereinigten Königreich gefilmt und 2015 ausgestrahlt wurde.

Aber Scoop - manchmal auch als Fat Man Scoop oder FatMan Scoop bezeichnet - wurde vielleicht am besten durch seine Rolle in Missy Elliotts Lose Control bekannt, einem Song des Sommers 2005, an dem auch Ciara mitwirkte. Der Song gewann bei der Preisverleihung 2006 einen Grammy für ein Kurzmusikvideo.

Im selben Jahr wie Lose Control war er auch auf Mariah Careys It's Like That zu hören. Außerdem war er unter anderem auf Tracks von Timbaland, David Guetta, The Situation und Skrillex zu hören. 2018 traf er sich wieder mit Elliott und Ciara für einen Remix von deren "Level Up".

Elliott lobte Scoops "Stimme und Energie" am Samstag auf X und sagte, er habe zu vielen Songs beigetragen, die Menschen über mehr als zwei Jahrzehnte glücklich gemacht hätten.

"Dein Einfluss ist enorm und wird nie vergessen werden", fügte sie hinzu.

WERBUNG

Missy Elliot

Seine langjährige Booking-Agentur MN2S beschrieb ihn als einen Künstler mit "grenzenlosem Enthusiasmus", einer Leidenschaft für Musik und einer Stimme und Persönlichkeit, die "einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen haben".

Seine MN2S-Vertreterin Sharron Elkabas sagte in einer Erklärung am Samstag, sie habe einige Tage zuvor mit ihm gesprochen.

"Er war so gut gelaunt. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr bei uns ist", sagte sie.