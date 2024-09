Russland und Ukraine tauschen über 200 Gefangene aus

Von euronews english mit AP

Russland meldete die Rückkehr von 103 seiner in der Region Kursk gefangen genommenen Soldaten. Die Ukraine teilte mit, dass ebenfalls 103 ihrer Soldaten zurückgekehrt seien.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass seine Soldaten im benachbarten Weißrussland übergeben worden seien.

„Derzeit befinden sich alle russischen Militärangehörigen auf dem Territorium der Republik Weißrussland, wo sie die notwendige psychologische und medizinische Hilfe sowie die Möglichkeit erhalten, Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen“, heißt es in der Erklärung.

Die russische staatliche Nachrichtenagentur ITAR-TASS berichtete, dass die Vereinigten Arabischen Emirate erneut den Austausch vermittelt hätten. Es ist der 56. seit Russland im Februar 2022 eine groß angelegte Invasion seines Nachbarn gestartet hat.

In einem auf X geposteten Video schienen die 103 in die Ukraine zurückgekehrten Kriegsgefangenen nach wochenlanger Gefangenschaft in Russland dünn auszusehen. Die meisten von ihnen sind schwer verletzt oder verwundet, haben schwere Krankheiten und benötigen sofortige medizinische Versorgung.

Die freigelassenen Soldaten beteiligten sich an der Verteidigung der Städte Mariupol, Donezk, Luhansk, Saporischschja, Cherson, Charkiw und Kiew. Unter ihnen sind zwei Wachleute des Kernkraftwerks Tschernobyl.

Insgesamt sind seit Beginn der groß angelegten Invasion 3.672 Ukrainer zurückgekehrt.