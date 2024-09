Vier Tote durch Hochwasser in Rumänien

Von euronews english mit AP

Heftige Regenfälle haben in Teilen Mitteleuropas zu Überschwemmungen geführt. In Rumänien starben mindestens vier Menschen. In Tschechien sind mehrere zehntausend Haushalte ohne Strom.

Mindestens vier Tote in Rumänien

Fünf Menschen wurden in Ostrumänien nach beispiellosen Regenfällen tot aufgefunden. Hunderte waren nach Behördenangaben in überschwemmten Gebieten gestrandet.

Rettungsdienste bemühten sich, Menschen in den schwer betroffenen ostrumänischen Landkreisen Galati und Vaslui zu retten. Die Leichen von drei älteren Frauen und zwei Männern wurden in den Ortschaften Pechea, Draguseni, Costache Negri und Corod gefunden, teilte die Abteilung für Notfallsituationen mit.

Die Behörden fügten später hinzu, dass eines der Opfer seit zwei Tagen tot sei und „nicht aufgrund der Auswirkungen des Wetters“, sondern aus anderen Gründen gestorben sei.

Die Notfallbehörden veröffentlichten Videoaufnahmen, die zeigen, wie Rettungsteams Menschen mit kleinen Rettungsbooten durch schlammige Gewässer evakuieren und einige ältere Menschen in Sicherheit bringen.

Einige der größten Hochwasserschäden konzentrierten sich auf Galati, wo 5.000 Haushalte betroffen waren. Ein Black Hawk-Hubschrauber wurde dort ebenfalls eingesetzt, um bei den Such- und Rettungsmissionen zu helfen.

Das Unwetter traf 19 Ortschaften in acht Kreisen Rumäniens, wobei starke Winde Dutzende Bäume umrissen, Autos beschädigten und Straßen und Verkehr blockierten. Die Behörden schickten SMS-Warnmeldungen an die Bewohner, um sie vor Unwettern zu warnen.

Bis 13 Uhr Ortszeit am Samstag wurden mehr als 250 Menschen mit Hilfe von 700 Mitarbeitern des Innenministeriums evakuiert, die in die betroffenen Gemeinden entsandt wurden, teilten die Behörden mit.

Rumäniens Umweltminister Mircea Fechet sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass in einigen der schwer überschwemmten Gebiete mehr als 160 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen seien, was seiner Aussage nach ein seltenes Ereignis sei.

„Wir versuchen derzeit, so viele Leben wie möglich zu retten“, sagte der Minister, der auf dem Weg nach Galati war, um die Lage zu beurteilen.

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis übermittelte den trauernden Familien der Opfer sein Beileid und schrieb auf Facebook: „Wir müssen unsere Fähigkeit, extreme Wetterphänomene vorherzusehen, weiter stärken.“

Zehntausende Menschen in der Tschechischen Republik ohne Strom

In der Tschechischen Republik erreichten die Wasserstände der Flüsse am Samstagmorgen in Dutzenden von Gebieten im ganzen Land gefährliche Pegelstände und überschwemmten Häuser und Straßen in mehreren Städten und Dörfern. Starker Regen und starke Winde ließen mehr als 63.000 Haushalte ohne Strom, teilte der tschechische Energieversorger CEZ mit.

Die Zentrale Hochwasserkommission der Tschechischen Republik gab bekannt, dass die Lage in der Mährisch-Schlesischen Region am kritischsten sei, und forderte den Gouverneur der Mährisch-Schlesischen Region auf, gemäß dem Krisengesetz den Gefahrenzustand zu erklären, sagte Umweltminister Petr Hladík nach der Sitzung der Kommission.

Ein Krankenhaus in der zweitgrößten tschechischen Stadt Brünn musste evakuiert werden. Umgestürzte Bäume und Hochwasser führten an einem Dutzend Stellen zum Erliegen des Bahnverkehrs.

Das Tschechische Hydrometeorologische Institut meldete 35 Orte, an denen Überschwemmungen gemeldet wurden. Die am schnellsten steigenden Wasserstände sind im Isergebirge und im Altvatergebirge zu verzeichnen.

Meteorologen zufolge wird ein Tiefdruckgebiet aus Norditalien voraussichtlich in den meisten Teilen der Tschechischen Republik, darunter in der Hauptstadt und in den Grenzregionen zu Österreich und Deutschland im Süden sowie zu Polen im Norden, viel Niederschlag abladen.

Die tschechischen Behörden errichteten Metallbarrieren oder Schutzwände aus Sandsäcken. Wasser wurde aus Stauseen abgelassen, um Platz zu schaffen.

„Wir müssen auf Worst-Case-Szenarien vorbereitet sein“, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nach der Sitzung des zentralen Krisenausschusses der Regierung. „Ein hartes Wochenende steht uns bevor.“

Besorgnis erregt, dass einige Experten die Vorhersagen für das Wochenende mit den verheerenden Überschwemmungen in der Region im Jahr 1997 verglichen haben, die von manchen als „Hochwasser des Jahrhunderts“ bezeichnet wurden.

Bei den Überschwemmungen vor 27 Jahren kamen über 100 Menschen ums Leben, darunter 50 in der östlichen Tschechischen Republik, wo große Teile des Landes überschwemmt wurden.

Dutzende in Polen evakuiert

In Polen wurden am Samstag Dutzende Menschen vorsorglich aus zwei Dörfern in der Nähe der Stadt Nysa im Einzugsgebiet des Flusses Nysa evakuiert. Innenminister Tomasz Siemoniak warnte: „Das Schlimmste steht noch bevor!“

Die polnischen Behörden appellierten am Freitag an die Einwohner, sich mit Lebensmitteln einzudecken und sich auf Stromausfälle vorzubereiten, indem sie Powerbanks aufladen.

Auch der Fluss Biała Głucholaska, der in der Nacht den Alarmpegel um mehr als zwei Meter überschritten hat, ist betroffen. Einige Stadtbewohner, deren Häuser in der Nähe des Flusses liegen, wurden in der Nacht evakuiert.