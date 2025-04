Trump: Ich brauche Generäle, wie Hitler sie hatte

Von Gregory Holyoke mit AP

Für den ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Trump, General John Kelly ist sein früherer Vorgesetzter und jetzige Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donal Trump, ein Faschist. Trump erfülle die Definition für eines Faschisten und habe während seiner Amtszeit behauptet, Adolf Hitler habe „einige gute Dinge getan“.

Die Kommentare des pensionierten Marinegenerals, der von 2017 bis 2019 für Trump im Weißen Haus arbeitete, knüpfen an frühere Warnungen ehemaliger hochrangiger Trump-Beamter an.

Kelly steht Trump schon lange kritisch gegenüber. Er hatte ihm zuvorschon vorgeworfen, im Kampf getötete Veteranen als „Trottel“ und „Verlierer“ bezeichnet zu haben.

Trump, der eine zweite Amtszeit anstrebt, hatte erklärt, er wolle den Einsatz des Militärs im Inland drastisch ausweiten. Außerdem deutete er an, er würde Gewalt anwenden, um Amerikaner zu verfolgen, die er als „Feinde von innen“ betrachtet.

Eine Hassliebe zum Militär

In einem Interview mit The Atlantic und The New York Times erinnert sich Kelly daran, dass er Trump, als dieser davon sprach, dass man „deutsche Generäle“ brauche, fragte, ob er „Bismarcks Generäle“ meinte.

„Sie können doch nicht Hitlers Generäle meinen“, fragte Kelly Trump. Worauf der ehemalige Präsident antwortete: „Ja, ja, Hitlers Generäle.“

Trumps Wahlkampfteam hat den Berichte zurückgewiesen. Wahlkampfsprecher Steven Cheung sagte, Kelly habe sich „mit Geschichten, die er erfunden hat, selbst zum Narren gemacht“.

In den vier Jahren, die Trump im Weißen Haus verbrachte, gab es eine hohe Fluktuation auf den Führungspositionen. Einige sprachen von einer „Drehtür“, durch die Beamte in den Westflügel ein- und ausgingen. Seitdem hat Trump gegen ehemalige Mitarbeiter, darunter Kelly, gewettert. Den General des Marine Corps bezeichnete er gar als „einen der dümmsten Menschen", die er je getroffen habe.

Kelly ist nicht der einzige hochrangige Militär, der dem 45. Präsidenten autoritäre Tendenzen vorwirft.

Der pensionierte Armeegeneral Mark A. Milley, der Trump als Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs diente, sagte Bob Woodward in seinem jüngsten Buch "War", dass Trump „durch und durch Faschist“ und „die gefährlichste Person für dieses Land“ sei. Trump bezeichnete Milley auch als „eine dumme Person, sehr dumm“.

Während Trumps politischer Karriere profitierte er von der Unterstützung durch Veteranen. Laut VoteCast der Associated Press haben etwa 6 von 10 Veteranen 2020 für Trump gestimmt, ebenso wie etwas mehr als die Hälfte derjenigen, die einen Veteranen im Haushalt haben.

Weniger als zwei Wochen der Präsidentschaftswahl zeigen Umfragen, dass das Rennen noch offen ist und ein paar Tausend Stimmen in einer Handvoll Bezirken das Wahlergebnis bestimmen könnten.

Sowohl Trump als auch seine demokratische Gegenkandidatin, Vizepräsidentin Kamela Harris reisen kreuz und quer durch das Land, um die wenigen noch unentschlossenen Wähler zu überzeugen und gleichzeitig ihre Basis zu sichern.