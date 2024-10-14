WERBUNG

Kamala Harris nutzte ihre Wahlkampfveranstaltung in North Carolina, um Donald Trump für die Verbreitung von Fehlinformationen über die Hurrikanreaktion der Biden-Regierung zu kritisieren.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin nannte Trumps Namen nicht. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist jedoch der prominenteste unter denen, die falsche Behauptungen darüber verbreiteten, wie die derzeitige Regierung auf die Hurrikane Milton und Helene reagiert hat.

Beide Stürme trafen Florida. Helene wütete zudem über North Carolina, South Carolina und Georgia. Milton steuerte auf den offenen Atlantik zu.

Der Vizepräsident sprach im Christlichen Zentrum Koinonia über die "Helden", die den Bewohnern ohne Ansehen der politischen Zugehörigkeit helfen.

"Ich spreche von denen, die buchstäblich nicht die Wahrheit sagen. Die über Menschen lügen, die hart arbeiten, um den Menschen in Not zu helfen, die Desinformationen verbreiten, wenn die Wahrheit und Fakten gefragt sind", sagte Harris.

"Das Problem dabei ist, abgesehen vom Offensichtlichen, dass es schwieriger wird, den Menschen lebensrettende Informationen zu geben, wenn man ihnen vorgaukelt, dass sie nicht vertrauen können."

Präsident Joe Biden spricht in St. Pete Beach während einer Tour durch die vom Hurrikan Milton betroffenen Gebiete, 13. Oktober 2024. Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Trump hat nach Sturm Helene Ende September eine Reihe falscher Thesen aufgestellt, darunter, dass Washington bedürftigen Republikanern im Südosten absichtlich Hilfe vorenthalten würde.

Der ehemalige Präsident sagte fälschlicherweise, der Federal Emergency Management Agency (FEMA) sei das Geld ausgegangen, um ihnen zu helfen, weil es für Programme zur Unterstützung von Einwanderern ausgegeben wurde, die illegal in den USA seien.

Auf dem US-amerikanischen TV-Sender Fox News wiederholte er dieses Argument und sagte, die Reaktion des Weißen Hauses sei "absolut schrecklich".

Biden ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat in Florida gereist, um die vom Hurrikan geschädigten Gebiete zu besuchen und inspizieren.

Der Präsident sagte, er sei dankbar, dass Milton nicht so schlimm war, wie die Behörden erwartet hatten. Es sei immer noch ein "katastrophales" Ereignis für viele Menschen, einschließlich derer, die unersetzliche persönliche Gegenstände verloren hätten.

Die Schäden des Hurrikans Milton sind an einer Wohnmobilsiedlung auf Manasota Key zu sehen, 13. Oktober 2024. Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Er lobte auch die Ersthelfer, von denen einige aus Kanada angereist waren.

"In Momenten wie diesen kommen wir zusammen, um uns umeinander zu kümmern. Nicht als Demokraten oder Republikaner, sondern als Amerikaner", sagte Biden.

Die Präsidentschaftswahlen im November finden in weniger als einem Monat am 5. November statt. Das Rennen ist so eng wie nie zuvor. Eine neue CNN-Umfrage zeigt, dass es keinen eindeutigen Spitzenreiter gibt. Im Durchschnitt wird erwartet, dass 50 Prozent der Wähler Harris unterstützen und 47 Prozent Trump.