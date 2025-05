Russische Offensive in der ukrainischen Region Donezk gewinnt an Boden

WERBUNG

Die russischen Streitkräfte machen taktische Vorstöße in der westlichen Region Donezk in der Ostukraine. Sie rücken nun bis an den Stadtrand von Welyka Nowosilka vor - einer Siedlung unmittelbar östlich der Grenze zwischen Donezk und Saporischschja.

Angesichts des derzeitigen Tempos der Moskauer Vorstöße hat die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) mehrere mögliche Handlungsoptionen für die russische Militärführung ermittelt.

Die russischen Truppen könnten von Kurachowo aus entlang der Straße H15 nach Westen vorrücken, wo sie bereits einige Stellungen eingenommen haben. Dies würde den Moskauer Truppen eine stärkere Position verschaffen, von der aus sie eine Kette von Siedlungen entlang der Straße nordwestlich und nordöstlich von Wuhledar einkesseln könnten.

Die Moskauer Truppen könnten auch weiter nach Westen entlang der Straße in Richtung Andrijewka vorrücken, während sie das Gebiet nordöstlich von Wuhledar angreifen und versuchen, die ukrainischen Truppen zum Rückzug nach Westen zu zwingen, um eine Einkreisung zu vermeiden.

Ein solches Manöver könnte es den russischen Truppen ermöglichen, taktische Stellungen in dem Gebiet einzunehmen und die Frontlinie von Sontsiwka bis Kostyantynopolske einzuebnen, sodass sie an ihrem engsten Punkt etwa 23 km östlich der Grenze zwischen der Region Donezk und Dnipropetrowsk liegen.

Eine Frau spaziert vor dem durch russische Luftangriffe zerstörten Hotel Druschba in Pokrowsk, Montag, 11. November 2024

Die Einnahme des gesamten Gebiets der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen hat für den Kreml seit der ersten russischen Invasion vor mehr als einem Jahrzehnt oberste Priorität.

Das ISW stellt fest, dass Russland mehr als 8.000 Quadratkilometer Territorium erobern müsste, um das Ziel des Kremls zu erreichen, nur Donezk vollständig einzunehmen.

Gleichzeitig meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass das derzeitige Tempo der russischen Vorstöße in der Ukraine das schnellste seit den ersten Tagen der umfassenden Invasion Anfang 2022 ist.

Ist die Stadt Saporischschja in Gefahr?

Ukrainische Militärs warnen weiterhin vor möglichen russischen Bodenoperationen gegen die Stadt Saporischschja, die etwa 30 Kilometer von der derzeitigen Frontlinie entfernt liegt.

Der Zeitplan und das mögliche Ausmaß dieser potenziellen Offensive sind auch aufgrund des ukrainischen Vorstoßes in die russische Region Kursk noch unklar.

Ein ukrainischer Brigadekommandeur erklärte, dass der Einmarsch in Kursk die ursprünglichen russischen Pläne für einen Angriff auf die Stadt Saporischschja gestoppt habe und dass die russische Militärführung fast die Hälfte der ursprünglich für den Angriff auf Saporischschja aufgestellten 20.000-30.000 russischen Soldaten in die Region Kursk verlegt habe.

Auf diesem Foto, das vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine am 19. November 2024 zur Verfügung gestellt wurde, trainieren ukrainische Soldaten.

Der Bataillonskommandeur wies darauf hin, dass die fortgesetzten russischen Bemühungen in Kursk eine Offensive auf Saporischschja verzögern könnten und dass die russischen Streitkräfte den Angriff möglicherweise auch mit einer kleineren Truppengruppierung als ursprünglich vorgesehen durchführen würden.

Der Economist berichtete am Sonntag unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstquellen, dass sich die russischen Streitkräfte auf eine künftige Offensivoperation mit bis zu 130.000 Mann gegen die Stadt vorbereiten.

Verstärkte Luftangriffe

Unterdessen hat Russland über Nacht 188 Drohnen gegen die meisten Regionen der Ukraine eingesetzt, wie die ukrainische Luftwaffe am Dienstag mitteilte. Allein der Luftangriffsalarm in der Region Kiew dauerte in der Nacht mehr als sieben Stunden an.

Nach Angaben der Behörden wurden die meisten Drohnen abgefangen, aber Wohnhäuser und kritische Infrastrukturen wie das nationale Stromnetz wurden beschädigt. In den 17 angegriffenen Regionen wurden zunächst keine Opfer gemeldet.

Die Ukraine steht vor einem schwierigen Winter - dem dritten in Folge der umfassenden Invasion und Moskaus Bemühungen, die Energieinfrastruktur des Landes zu zerstören und den Widerstandswillen der Ukrainer zu zermürben.