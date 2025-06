WERBUNG

Aus ihrem Zuhause gerissen, monatelang festgehalten und intensiver Propaganda unterworfen, bevor sie zwangsadoptiert werden - ein neuer Bericht der Yale School of Public Health hat Licht ins Dunkel der gewaltsamen Deportation ukrainischer Kinder durch Russland gebracht und bisher unbekannte Informationen und Details enthüllt.

Die Forscher konnten herausfinden, wie genau Moskau Kinder aus ihren Heimen entfernt, sie zwangsweise umerzieht und sie dann im Rahmen von Zwangsadoptionen "systematisch" an russische Familien vermittelt.

Die dokumentierte Operation, so zeigen die Recherchen, wurde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Untergebenen mit der Absicht initiiert, Kinder aus der Ukraine zu "russifizieren".

Nach Angaben der ukrainischen Behörden hat Russland bis dato mehr als 19.500 ukrainische Kinder zwangsdeportiert. Yale HRL ermittelte 314 ukrainische Kinder, die von russischen Familien adoptiert und in Einrichtungen in 21 Regionen Russlands untergebracht wurden.

Besonders kritisch ist, dass die aus der Ukraine entführten Kinder in den russischen Datenbanken grundsätzlich so dargestellt werden, als ob sie aus Russland kämen.

Dafür änderten die russischen Behörden das Bundesgesetz, um die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an Kinder aus der Ukraine zu vereinfachen, die angeblich verwaist oder ohne elterliche Fürsorge sind.

So wurde die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an Kinder aus der Ukraine beschleunigt, die laut Gesetz Voraussetzung dafür ist, dass Kinder unter die Vormundschaft von Familien in Russland gestellt oder von diesen adoptiert werden können.

Keine der von Yale HRL analysierten Datenbanken enthält Informationen, die darauf hindeuten, dass das Kind aus der Ukraine stammt, oder die ukrainische Staatsangehörigkeit oder den ukrainischen Herkunftsort anerkennen.

Ungefähr die Hälfte (46,6 %) der ermittelten Kinder hat Geschwister, die ebenfalls in den Datenbanken aufgeführt sind. In mindestens einem Fall wurden drei Kinder aus einer vierköpfigen Familie an einen russischen Staatsbürger vermittelt, ohne ihr viertes, ältestes Geschwisterkind, das in den russischen Datenbanken weiter zur Adoption aufgeführt war.

Moskaus System der Zwangsadoption

Im September 2022, sieben Monate nach der umfassenden Invasion, erklärte Russland die einseitige Annexion von vier ukrainischen Regionen: Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja, ohne diese Gebiete vollständig zu kontrollieren.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die russischen Streitkräfte bereits ukrainische Kinder in sogenannte "Zwischenlager" gebracht und sie in die russischen Datenbanken für die Unterbringung von Kindern aufgenommen.

"Es gibt drei miteinander verknüpfte Datenbanken, von denen eine direkt vom Bildungsministerium verwaltet wird. Nach der Annexion des von Russland besetzten Gebietes im September wurden die Kinder von den Midpoints, also den sicheren Unterkünften, in denen sie sechs Monate lang untergebracht waren, in die Datenbank aufgenommen", erklärte Nathaniel Raymond, Direktor des Humanitarian Research Lab in Yale, gegenüber Euronews.

"Zu diesem Zeitpunkt wurden über 140 von ihnen dort registriert, und wir wissen, dass viele von ihnen nach ihrer Aufnahme in die Datenbank bei russischen Familien untergebracht wurden", fügte er hinzu.

Während dieser Zeit mussten sich die ukrainischen Kinder einer Zwangsumschulung unterziehen, so Raymond. Der russische Umerziehungsprozess, das auf Indoktrination hinauslaufe, habe mehrere Aspekte.

"Dazu gehört für ältere Jungen auch eine militärische Ausbildung, einschließlich des Umgangs mit Fahrzeugen und Waffen. Dazu gehören auch andere Arten der militärischen Ausbildung, wie Fallschirmspringen", so Raymond.

"Für jüngere Kinder gehört dazu die Indoktrination mit russischen Erzählungen, das Singen russischer Lieder und das Verbot, Ukrainisch zu sprechen."

Der ukrainische Teenager Bohdan Yermokhin, rechts, hält die ukrainische Flagge an der ukrainisch-weißrussischen Grenze in der Ukraine, Sonntag, 19. November 2023. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Mindestens 67 der 314 Kinder aus der Ukraine wurden seit ihrer Verbringung nach Russland als russische Staatsbürger "eingebürgert", obwohl Yale HRL davon ausgehen kann, dass die Zahl der formal eingebürgerten Kinder wesentlich höher ist.

Doch was geschah mit denjenigen, die sich der Indoktrination widersetzten und dennoch in russische Datenbanken gelangten und zwangsweise nach Russland verbracht wurden?

Raymond sagte, dass viele der älteren Kinder versucht haben, Russland zu verlassen.

"Sobald sie die Staatsbürgerschaft erhalten haben oder kurz bevor sie dazu gezwungen werden, oft weil sie sich nicht zum Militärdienst verpflichten wollen", sagte er.

"Wir wissen auch, dass viele der älteren Kinder, die mit 17 Jahren in dieses Programm aufgenommen wurden, jetzt 20 oder 21 Jahre alt sind und damit die Volljährigkeit erreicht haben. Und viele haben versucht, in die Ukraine oder anderswo in Westeuropa zurückzukehren."

Beteiligung an Invasion, Abschiebung und Zwangsadoption

In seinem neuen Bericht hat Yale HRL auch die allerersten Fälle von Russlands Strategie der Zwangsadoption aufgespürt, um zu beweisen, dass diese ein wesentlicher Bestandteil der groß angelegten Invasion war und für Moskau ebenso wichtig war wie der militärische Aspekt.

Der Kreml startete dieses Programm in den ersten Wochen des Jahres 2022, zeitgleich mit den Vorbereitungen für die vollständige Invasion der Ukraine. Russland hatte bereits Teile des Donbass nach seiner begrenzten Invasion im Jahr 2014 gehalten, als Moskau auch die ukrainische Krim besetzte und einseitig annektierte.

Bereits am 18. Februar 2022, sechs Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, begann Moskau damit, Kinder, darunter auch einige der in der Yale-HRL-Studie identifizierten Kinder, aus zwei Schulen im besetzten Gebiet Donezk systematisch nach Russland zu transportieren.

Boys said to be from an orphanage in the Donetsk region sit in beds at a camp in Zolotaya Kosa, Rostov region, southwestern Russia, 8 July 2022 AP Photo

Die Leiter der von Russland kontrollierten so genannten DVR und LPR ordneten die Evakuierung innerhalb weniger Stunden an, bevor die Kinder unter dem Vorwand eines angeblich unmittelbar drohenden Angriffs durch die ukrainischen Streitkräfte" verlegt wurden.

Raymond sagt, dies sei kein Zufall gewesen.

"Es stand in direktem Zusammenhang mit der militärischen Invasion und, wie wir gesehen haben, mit den Annexionsmaßnahmen, die mit der Unterbringung der Kinder in der Datenbank verbunden waren", erklärte er.

"Sowohl die militärischen Aktionen als auch die politischen Aktionen und die Behandlung der Kinder wurden absichtlich synchronisiert."

Putins Flugzeug und das Geld des Präsidenten - alles für die Abschiebung ukrainischer Kinder

Ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig die Abschiebung und Zwangsadoption ukrainischer Kinder für Moskau ist, ist die Tatsache, dass russische Präsidentenflugzeuge und Gelder für dieses Vorhaben verwendet wurden, so der Bericht.

Zwischen Mai und Oktober 2022 transportierten die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte und Flugzeuge unter der direkten Kontrolle des Büros von Präsident Wladimir Putin mehrere Gruppen von Kindern aus der Ukraine mit Militärflugzeugen unter russischer Flagge.

FILE: The Ilyushin Il-96 plane with Russian President Vladimir Putin on board lands at the International airport outside Astana, 9 November 2023 Pavel Bednyakov/Sputnik via AP

"Er (Putin) hatte nicht nur eine direkte Befehls- und Kontrollfunktion als Staatsoberhaupt, sondern er hatte auch eine sehr einzigartige, spezifische logistische Beziehung, indem er in der Anfangsphase die verfügbaren Ressourcen seines Büros nutzte", sagte Raymond.

"Sowohl Geldmittel als auch Gebäude und Flugzeuge, um dieses Programm zu ermöglichen, und das impliziert, dass sein Büro nicht nur in das Kommando- und Kontrollprogramm involviert war, sondern auch in die tatsächliche logistische Durchführung des Programms."

"Und das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Maria Lvova-Belova als Kinderrechtsbeauftragte im Kreml saß und die Ressourcen nutzte, die ihr zur Verfügung standen, bevor das Programm von der Duma formalisiert wurde. Und diese Mittel stammten aus dem Büro des Präsidenten", fügte er hinzu.

Kann jemand zur Verantwortung gezogen werden?

Nach Angaben der Kiewer Behörden hat Moskau seit Beginn der groß angelegten Invasion mehr als 19 500 ukrainische Kinder zwangsdeportiert. In Wirklichkeit dürfte die Zahl jedoch viel höher sein, da die Ukraine keinen Zugang zu den besetzten Gebieten des Landes hat.

Die russische Beauftragte des Präsidenten für die Rechte des Kindes, Lwowa-Belowa, gab im Juli letzten Jahres bekannt, dass seit Beginn der umfassenden Invasion rund 700 000 ukrainische Minderjährige in das Land "überstellt" worden sind.

Die Situation könnte sich sogar noch verschlimmern, da rund 1,5 Millionen ukrainische Kinder, die noch in den besetzten Gebieten der Ukraine leben, weiterhin stark gefährdet sind, nach Russland abgeschoben zu werden.

Im März letzten Jahres erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin und Lwowa-Belowa wegen ihrer Handlungen und ihrer Beteiligung an der rechtswidrigen Deportation von Kindern und der rechtswidrigen Verbringung von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Russland.

Die USA, die EU und das Vereinigte Königreich haben alle Sanktionen gegen Lvova-Belova wegen ihrer angeblichen Rolle in diesem System verhängt. Lvova-Belova selbst sagte, sie habe persönlich einen Teenager aus Mariupol "adoptiert", einer ukrainischen Stadt, die im Frühjahr 2022 von Russland zerstört und eingenommen wurde.

In dem neuen Bericht der Yale HRL heißt es, dass die erzwungene Deportation, Umerziehung, Adoption und Pflege von Kindern aus der Ukraine, die in diesem Bericht dokumentiert werden, möglicherweise Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, und die Ergebnisse wurden an den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet.

Es wird erwartet, dass die neuen Informationen nicht nur den Fall gegen Putin und Lvova-Belova stärken, sondern auch weitere Anklagen gegen das Duo nach sich ziehen werden.

"Die Beweise, die wir in diesem Bericht liefern, den wir direkt an den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet haben, sind eindeutige Beweise für angebliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Raymond.

"Und nun liegt es am Internationalen Strafgerichtshof in anderen Gerichtsbarkeiten, zu entscheiden, ob sie Anklage erheben wollen. Wir haben ihnen alle Informationen gegeben, die wir haben, und wir glauben, dass der Fall klar ist."