WERBUNG

Die Jagd nach dem Mörder von Brian Thompson, dem Vorstandsvorsitzenden von UnitedHealthcare, geht weiter. Die US-Ermittler versuchen imemr noch die Identität des Mörders zu ermitteln.

Es sind mehrere neue Hinweise zu dem Täter aufgetaucht, von dem die Behörden annehmen, dass er Thompson, einen zweifachen Familienvater, der in Minnesota lebte, gezielt erschossen hat.

Der Versicherungsangestellte wurde am Mittwoch kurz vor 7 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) im Zentrum von New York tödlich verwundet, als er das Hotel Hilton Midtown auf dem Weg zur Jahreskonferenz seines Unternehmens verließ, die auf der anderen Straßenseite stattfand.

Am Donnerstag veröffentlichte die New Yorker Polizei das Foto eines lächelnden Mannes in einem Hostel in Manhattans Upper West Side. Sie sagten, er sei eine "Person von Interesse" bzw. ein Verdächtiger.

Gegenüber dem US-Fernsehsender CNN sagte ein Polizeibeamter, der anonym bleiben wollte, das Bild zeige den Verdächtigen, nachdem er seine Maske gesenkt habe, um mit einer weiblichen Angestellten des Hostels zu sprechen. Das Personal sagte der Polizei, dass der Mann normalerweise sein Gesicht bedeckt hielt, wenn er mit ihnen sprach.

Es wird vermutet, dass der Mann beim Einchecken in der Herberge einen gefälschten Personalausweis aus New Jersey benutzt hat.

Die Behörden haben auch damit begonnen, die Bewegungen des Verdächtigen im Vorfeld des Anschlags zu untersuchen, in der Hoffnung, dass sie Aufschluss über seine Identität geben. Sie glauben, dass er letzten Monat mit einem Greyhound-Bus aus Atlanta, Georgia, nach New York kam.

Die Polizei untersuchte auch ein Telefon, das auf dem Platz gefunden wurde, über den der Täter floh, sowie eine weggeworfene Wasserflasche und eine Verpackung für einen Proteinriegel.

Das Motiv des Schützen ist nach wie vor unbekannt.

Die Ermittler gaben jedoch an, dass auf der am Tatort gefundenen Munition die Worte "deny", "defend" und "depose" geschrieben stand. Dies erinnert an "verzögern, leugnen, verteidigen", eine Redewendung, die von Kritikern der Krankenversicherungsbranche verwendet wird, die oft beschuldigt wird, sich vor der Auszahlung von Patientenansprüchen zu drücken.

Thompson arbeitete seit 2004 für UnitedHealthcare mit Sitz in Minnesota und war mehr als drei Jahre lang dessen CEO. Mehr als 49 Millionen Amerikaner nutzen den Versicherer, der landesweit der größte Anbieter von Medicare-Advantage-Plänen ist.

Die Ehefrau des Opfers, Paulette, sagte am Mittwoch gegenüber NBC, dass "einige Leute ihn bedroht haben".

Der Schütze wurde zuletzt gesehen, als er am frühen Mittwochmorgen auf einem Elektrofahrrad in den Central Park fuhr.