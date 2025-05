WERBUNG

Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstagabend mitteilte, wurden bei dem Angriff auf eine Schule in der russischen Region Kursk vier Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt. 84 Menschen wurden von ukrainischen Soldaten aus den Trümmern des Gebäudes gerettet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, Moskau habe das Internat bombardiert, in dem Zivilisten Zuflucht gesucht hatten und sich auf die Evakuierung vorbereiteten.

Nach Angaben des Generalstabs wurden diejenigen, die zusätzliche medizinische Hilfe benötigten, in Krankenhäuser in der Ukraine gebracht.

Das russische Verteidigungsministerium ließ in den frühen Morgenstunden des Sonntags verlauten, es seien ukrainische Streitkräfte gewesen, die einen Raketenangriff auf die Schule durchgeführt hätten, wobei die Raketen aus der ukrainischen Region Sumy abgeschossen worden seien.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe gegen die Ukraine

Unterdessen stieg die Zahl der Todesopfer des russischen Raketenangriffs auf einen Wohnblock in der ukrainischen Stadt Poltawa am Samstag auf 12, darunter sind zwei Kinder, wie der staatliche Notdienst der Ukraine am Sonntag mitteilte. 17 Menschen seien bei dem Angriff auf das fünfstöckige Gebäude verletzt worden, hieß es.

Moskau schickte in der Nacht zum Sonntag 55 Drohnen in die Ukraine, wie ukrainische Behörden mitteilten. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden bei den nächtlichen Angriffen 40 Drohnen zerstört. Weitere 13 Drohnen gingen "verloren", da sie wahrscheinlich elektronisch gestört wurden.

Bei einem Drohnenangriff in der Region Charkiw wurden zwei Menschen verletzt, wie Regionalgouverneur Oleh Syniehubov am Sonntag erklärte.

In Russland teilte das Verteidigungsministerium mit, dass über Nacht fünf ukrainische Drohnen in fünf Regionen im Westen Russlands abgeschossen wurden: drei über der Region Kursk und jeweils eine über den Regionen Belgorod und Brjansk.

Bei einem Drohnenangriff in der Region Belgorod wurde ein Mann getötet, wie der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte.