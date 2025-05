Tag 1.075: Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Energieanlagen

Von Euronews

WERBUNG

In der Nacht zum Montag soll die Ukraine zufolge Drohnenangriffe auf mehrere Energieanlagen in Russland gestartet haben. Berichten zufolge waren die Ziele der Angriffe die russischen Gas- und Ölraffinerien in den Regionen Astrachan und Wolgograd.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen über Nacht landesweit mehr als 70 Drohnen abgeschossen worden sein. Aufgrund des Angriffes wurde der Flugverkehr an mehreren Flughäfen bis Montagmorgen eingeschränkt.

In Wolgograd habe die russische Luftabwehr laut dem Gouverneur der Region, Andrej Bocharow, "einen massiven Angriff" abgewehrt. Bocharow zufolge gab es dennoch kurzfristige Ausfälle im Stromnetz.

In einem Beitrag auf Telegram schrieb er: "Die meisten der Drohnen wurden abgefangen und neutralisiert. Es gab keine Verletzten. Herabgefallene Trümmerteile verursachten Brände auf dem Gelände einer örtlichen Ölraffinerie."

Weiterer Drohnenangriff in der südlichen Region Astrachan

Auch in der südlichen Region Astrachan wurden laut Gouverneur Igor Babuschkin mehrere Drohnen abgeschossen. Mehrere herabfallende Trümmer hätten eine "Brennstoff- und Energieanlage" getroffen, was zu einem Brand geführt habe. Auch Babuschkin beschuldigte die Ukraine.

Kyjiw hat sich bislang zu keiner der Angriffe geäußert.

"Lebenselixier des Krieges"

Die Ukraine greift seit Monaten russische Energieanlagen, darunter auch vermehrt Ölraffinerien an. Schätzungen der BBC zufolge hat Kyjiw allein im Jahr 2024 mindestens 81 Mal russische Raffinerien und Treibstofflager angegriffen.

Zu Beginn waren die Ziele Raffinerien, die den heimischen Markt beliefern, doch im Frühjahr konzentrierten sich die Angriffe auf Einrichtungen, die das Militär direkt mit Kraftstoff versorgen, heißt es laut einer Analyse der ukrainischen Nachrichtenseite RBC-Ukraine. Mit den Angriffen will die Ukraine Russland das "Lebenselixier des Krieges" nehmen, heißt es weiter.