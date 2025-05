Papst ins Krankenhaus eingeliefert

WERBUNG

Papst Franziskus ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie der Vatikan mitteilt, begab sich der Papst zur Behandlung einer Bronchitis und zur Durchführung einiger notwendiger Diagnosetests in die Gemelli-Klinik.

Am vergangenen Donnerstag war bei Papst Franziskus eine Bronchitis diagnostiziert worden. Dennoch nahm er weiterhin täglich Audienzen ab, nahm am Mittwoch an seiner Generalaudienz teil und leitete am Sonntag sogar eine Messe im Freien.

Wegen seiner Atembeschwerden überließ er seine Reden jedoch einem Assistenten zum Vorlesen.

Franziskus, dem als junger Mann ein Teil seiner Lunge entfernt wurde, kämpft seit langem mit gesundheitlichen Problemen, insbesondere langen Anfällen akuter Bronchitis im Winter. Er benutzt einen Rollstuhl, eine Gehhilfe oder einen Gehstock, wenn er sich in seiner Wohnung bewegt.

Kürzlich ist er zweimal gestürzt. Dabei verletzte er sich an Arm und Kinn.

Seit der Diagnose wirkt Franziskus aufgebläht, ein Hinweis darauf, dass die Medikamente, die er zur Behandlung der Lungeninfektion einnahm, Wassereinlagerungen bei ihm verursachten.

Franziskus wird im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt, wo er zuletzt im Juni 2023 stationär behandelt wurde, als er sich einer Operation zur Entfernung von Narbengewebe im Darm und zur Behandlung eines Leistenbruchs in der Bauchdecke unterzog. Einige Monate zuvor war er drei Tage im Krankenhaus intravenös mit Antibiotika gegen eine Atemwegsinfektion behandelt worden.

In der Erklärung des Vatikans hieß es, Franziskus sei am Ende seiner Freitagsaudienzen eingeliefert worden. Neben den regulären Vatikanbeamten hatte sich der Papst am Freitagmorgen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico und dem Chef von CNN, Mark Thompson, getroffen.

Der Vatikan gab keine Einzelheiten zur Dauer des Krankenhausaufenthalts oder zu den Terminen des Papstes bekannt. Auf dem Terminkalender des Papstes waren an diesem Wochenende besondere Veranstaltungen zum Heiligen Jahr, diesmal zu Ehren von Künstlern, vorgesehen.

Am Samstag sollte er Künstlern eine Audienz gewähren, am Sonntag eine Messe feiern und am Montag Roms berühmte Cinecitta-Studios besuchen.