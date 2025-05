WERBUNG

Ein junger Mann von einem isolierten indigenen Stamm, der sich einer Flussgemeinschaft im brasilianischen Amazonasgebiet näherte, kehrte weniger als 24 Stunden später freiwillig zu seinem Volk zurück, so die brasilianischen Behörden.

Die Begegnung ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr Ortszeit in Bela Rosa, einer Gemeinde am Fluss Purus im südwestlichen Amazonasgebiet.

Von The Associated Press beschafftes Filmmaterial zeigt ihn barfuß und mit einem kleinen Lendenschurz bekleidet, scheinbar ruhig und bei guter Gesundheit. Er trug zwei Holzscheite.

Die Einheimischen glauben, dass der Mann um Feuer bat. Auf einem Smartphone-Video der Begegnung ist zu sehen, wie ein Anwohner vergeblich versucht, dem Mann zu zeigen, wie man ein Feuerzeug benutzt. Beamte der brasilianischen Behörde für indigene Angelegenheiten, Funai, trafen kurz darauf ein und brachten den Mann in eine nahe gelegene Einrichtung.

Wie Funai am Freitag mitteilte, kehrte der junge Mann am Donnerstagnachmittag in den Wald zurück. Sie fügte hinzu, dass ein Team von Gesundheitsexperten entsandt wurde, um festzustellen, ob der junge Mann einer Krankheit ausgesetzt war, gegen die isolierte indigene Stämme keine Immunität besitzen. Außerdem wurde eine Überwachung eingerichtet, um zu verhindern, dass Menschen in das Gebiet des isolierten Stammes gelangen.

Grundsätzlich sucht Brasilien nicht aktiv den Kontakt zu diesen Gruppen, sondern richtet stattdessen geschützte und überwachte Gebiete wie Mamoriá Grande in der Nähe des Ortes ein, an dem die Begegnung stattfand.