Schlechte Zeiten schweißen zusammen: Xi stärkt Beziehungen zu Vietnam

Chinas Staatschef Xi Jinping ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Vietnam eingetroffen. In Hanoi wurde er auf höchster Ebene empfangen, unter anderem mit einer feierlichen Zeremonie mit dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam.

Anhaltende Handelsspannungen mit den USA

Der Besuch bildet den Auftakt zu Xis Südostasienreise, die von anhaltenden Handelsspannungen mit den USA begleitet wird. Vietnam ist eines der größten Nutznießer von Ländern, die versuchen, ihre Lieferketten von China zu entkoppeln. Viele Unternehmen entscheiden sich für eine Verlagerung nach Vietnam. Die USA betrachten Vietnam als Hintertür für chinesische Waren. Deshalb wurde es unter Trumps Anordnung vor der 90-tägigen Pause mit Zöllen in Höhe von 46 % belegt.

In einem Leitartikel betonte Xi sein Engagement für den globalen Handel und warnte vor Zollkriegen - womit er sich auf die jüngsten Maßnahmen der USA unter Präsident Trump bezog. "In einem Zollkrieg gibt es keine Gewinner", schrieb Xi.

In einem Zollkrieg gibt es keine Gewinner: Xi Jinping Chinas Staatschef

Obwohl Trump einige Zölle ausgesetzt hat, hat er 145%ige Zölle auf China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, beibehalten.

"Unsere beiden Länder sollten das multilaterale Handelssystem, stabile globale Industrie- und Lieferketten sowie ein offenes und kooperatives internationales Umfeld entschlossen schützen", so Xi.

Die Reise wird als Chance für Peking gesehen, Allianzen zu festigen und amerikanischen Handelsbarrieren entgegenzuwirken. Der Zeitpunkt des Besuchs sendet eine "starke politische Botschaft, dass Südostasien für China wichtig ist", sagte Huong Le-Thu von der Denkfabrik International Crisis Group. Die südostasiatischen Länder seien angesichts der Schwere von Trumps Zöllen und trotz der 90-tägigen Pause besorgt darüber, dass die Zölle, wenn sie umgesetzt würden, ihre Entwicklung erschweren könnten.

Vietnam ist es gewohnt, seine Beziehungen zu den USA und China auszubalancieren. Das Land wird wie China von einem kommunistischen Einparteiensystem regiert, unterhält aber enge Beziehungen zu den USA.

China und Vietnam haben echte langfristige Differenzen, einschließlich territorialer Streitigkeiten im Südchinesischen Meer, wo Vietnam sich mit der chinesischen Küstenwache angelegt hat, die Konfrontationen aber nicht oft öffentlich macht.

Als nächstes wird Xi Malaysia und Kambodscha besuchen.