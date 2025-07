Kim Jong Un weiht neue Wohnblocks in Pjöngjang ein

WERBUNG

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat an einer Einweihungszeremonie für eine neue Wohnblockgruppe in der Hauptstadt Pjöngjang teilgenommen, wie die staatlichen Medien berichteten.

10.000 neue Wohneinheiten in Pjöngjang

Begleitet wurde er dabei von seiner Tochter Kim Ju Ae. Die Feierlichkeiten markierten die Fertigstellung von 10.000 neuen Wohneinheiten in der Hauptstadt.

Die Einweihungszeremonie fand am Dienstag statt, Berichte und Filmaufnahmen gelangten am Mittwoch durch die staatlichen Medien an die Öffentlichkeit.

Plan zur Erweiterung der nordkoreanischen Hauptstadt

Die Baumaßnahme soll Teil eines umfassenderen Plans zur Erweiterung der nordkoreanischen Hauptstadt sein, wie die Staatsmedien vermelden.

Die nordkoreanische Regierung spricht von dem größten Bauprogramm seit Jahren. Das neue Gebiet mit dem Namen Hwasong liegt am Rande der Hauptstadt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden in Pjöngjang immer wieder große Bauprojekte durchgeführt. Das neueste Wohnbauprojekt ist im Rahmen eines Fünfjahresplans entstanden, der 2021 begann.