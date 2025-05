Rumänischer Premierminister tritt zurück

WERBUNG

Marcel Ciolacu ist am Montag als rumänischer Ministerpräsident zurückgetreten, einen Tag nachdem der Kandidat der regierenden Großen Koalition, Crin Antonescu, bei den Präsidentschaftswahlen nicht in die Stichwahl gekommen war.

Ciolacu hatte bereits im Dezember letzten Jahres seinen Rücktritt angeboten, nachdem er sich nicht für die zweite Runde der umstrittenen, abgesagten Wahlen qualifiziert hatte, bei denen der ultranationalistische Kandidat Calin Georgescu aus dem Nichts die erste Runde gewonnen hatte.

Am Sonntag gelang es der großen Koalition aus Ciolacus Mitte-Links-Partei PSD, der liberalen Partei PNL und der ungarischen Minderheitenpartei UDMR/RMDSZ nicht, die Rumänen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen für Antonescu zu begeistern, nachdem der beispiellose Skandal der annullierten Wahlen im Dezember zu erheblichen Unruhen innerhalb des Blocks geführt hatte.

Die derzeitige PSD-Ministerriege hat beschlossen, gemeinsam mit Ciolacu die Regierung zu verlassen, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, nicht genug getan zu haben, um Antonescu an die Spitze zu bringen.

Bereits am Sonntagabend hatten die Liberalen der PSD vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um ihre Wähler im ganzen Land, insbesondere in den ländlichen Gebieten, zu mobilisieren, damit sie sich hinter Antonescu stellen.

Neuer Premierminister muss ernannt werden

Nach Angaben von Euronews Rumänien forderte die PNL den amtierenden Premierminister auf, zugunsten des Interimspräsidenten Ilie Bolojan zurückzutreten, wodurch das Bündnis weiter zerbrach.

Während die PSD-Minister in der 45-tägigen Übergangszeit im Amt bleiben, muss Bolojan nun einen neuen Premierminister ernennen, der vom rumänischen Parlament bestätigt werden muss.

Am Sonntagabend gewann der nationalistische Kandidat George Simion die erste Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen mit rund 40,5 % der Stimmen.

In einem Politkrimi am späten Abend wurde nach der offiziellen Auszählung der unabhängige Außenseiter Nicușor Dan auf den zweiten Platz verwiesen, so dass er in die Stichwahl kam und Antonescu aus dem Rennen warf - ein Ergebnis, das das traditionelle politische Establishment in dem EU- und NATO-Mitgliedstaat schockierte.

In den Umfragen vor der Wahl wurde Simion als Sieger der ersten Runde favorisiert. Das Ergebnis von Dan, dem Bürgermeister von Bukarest, war jedoch eine klare Botschaft an die Regierungskoalition, die sich hinter Antonescu als Kandidaten der Hauptpartei stellte.

Am Montag beschloss die PSD, bei der Stichwahl keinen der beiden Kandidaten zu unterstützen. In der Zwischenzeit gab die PNL bekannt, dass sie einstimmig dafür gestimmt hat, Dan in der Wahl zu unterstützen, die in zwei Wochen stattfinden soll.