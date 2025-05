WERBUNG

Deutschland hat eine neue Regierung und einen neuen Kanzler. Geblieben ist der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius, ebenso wie die dringende Aufgabe, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zügig zu stärken.

Noch bevor die SPD offiziell bestätigte, dass Pistorius im Amt bleibt, stellte dieser ein neues Wehrdienstmodell vor – ein Vorschlag, auf den sich SPD und Union bereits im Koalitionsvertrag verständigt hatten.

Symbolbild: Wettkampf auf dem Truppenübungsplatz Senne, 2022. Foto zur Verfügung gestellt vom Reservistenverband

Wehrdienst nach schwedischem Modell soll noch 2025 kommen

Noch dieses Jahr soll ein Wehrdienst inspiriert vom schwedischen Modell eingeführt werden. Das heißt, dass ein neuer, attraktiver Wehrdienst geschaffen werden soll, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert.

Damit soll der Personalmangel in der Bundeswehr bekämpft werden. Doch nicht nur die Bundeswehr hat zu wenig Personal, auch der Reservistenverband sucht dringend Verstärkung.

So sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, vergangenen Monat, dass die Bundeswehr mindestens 100.000 zusätzliche Reservisten brauche. Momentan liegt die Zahl der Reservisten bei rund 34.000.

Werbung der Bundeswehr auf einer Berliner Tram. Johanna Urbancik

"Ohne Reserve geht es nicht"

Gegenüber Euronews erklärt der Präsident des Reservistenverbands, Oberst d.R. Prof. Dr. Patrick Sensburg, man vertrete die Auffassung, dass es eine Bundeswehr mit einem Verhältnis von einem aktiven Soldaten zu drei Reservisten brauche.

"Für eine echte Verteidigungsfähigkeit bräuchte es 300.000 aktive Soldaten und dreimal so viele Reservisten. Im Ergebnis also fast eine Million Reservisten", ergänzt er.

"Wir sagen es seit Jahren und dieser Grundsatz ist mittlerweile auf höchster militärischer und politischer Ebene angekommen: Ohne Reserve geht es nicht."

Dr. Sensburg fügt hinzu, dass es echte Verteidigungsbereitschaft ohne eine einsatzbereite Reserve nicht geben kann. Die Bundeswehr brauche Reservistinnen und Reservisten vor allem für Aufgaben im Heimatschutz, so der Präsident des Reservistenverbands.

Verbandspräsident Oberst d.R. Prof. Dr. Patrick Sensburg. Foto zur Verfügung gestellt vom Reservistenverband

Reicht ein freiwilliger Wehrdienst?

Fast eine Million Reservisten können vor allem mit einer Wehrpflicht erreicht werden, so der Präsident des Reservistenverbands, Dr. Sensburg. In Deutschland wurde die Wehrpflicht 1956 eingeführt und 2011 vom damaligen CSU-Verteidigungsminister, Karl-Theodor zu Guttenberg, aus Kostengründen ausgesetzt.

Bis heute ist der Pflichtdienst in Artikel 12a des deutschen Grundgesetzes verankert und kann somit wiedereingeführt werden. Darin heißt es jedoch, dass lediglich Männer ihren Wehrdienst antreten müssen.

Ein Dienst inspiriert vom schwedischen Modell, das von Pistorius vorgeschlagen wurde, basiert zwar auf Freiwilligkeit, jedoch sollen Männer und Frauen kontaktiert werden.

Reservisten bei einer Übung. Foto zur Verfügung gestellt vom Reservistenverband

"Grundsätzlich sehen wir, dass der für junge Männer verpflichtende und für junge Frauen freiwillig auszufüllende Fragebogen ein wichtiger Schritt in Richtung Wehrerfassung ist", räumt Dr. Sensburg ein.

"Dennoch wird dieser auf Freiwilligkeit basierende Wehrdienst nicht ausreichen, damit wir genügend Reservistinnen und Reservisten bekommen, um die sicherheitspolitischen Aufgaben unserer Zeit zu bewältigen."

Der Reservistenverband fordere deshalb die Wiedereinführung der Wehrpflicht, und das schon seit 2015.

"Denn nur eine Wehrpflicht sorgt dafür, dass wir für die nächsten Jahre ausreichend Reservistinnen und Reservisten rekrutieren, die die Aufwuchsfähigkeit unserer Streitkräfte sicherstellen und damit die Abschreckungsfähigkeit unseres Landes erhöhen", erklärt der Präsident des Reservistenverbands.

Denn nur mit einem Pflichtdienst können diese Zahlen erreicht werden. Doch nicht nur an Soldaten und Soldatinnen mangelt es dem Reservistenverband, sondern auch an adäquater Ausstattung.

Gegenüber der Rheinischen Post sagte Dr. Sensburg, dass "Reservisten im Ernstfall mit Privatfahrzeugen an die Front fahren" müssen.

Die materielle Ausstattung betonte der Präsident des Reservistenverbands auch im Euronews-Interview. "Des Weiteren benötigen insbesondere die Heimatschutzkräfte eine adäquate materielle Ausstattung, denn nur dann sind sie wirklich handlungsfähig und zugleich steigen damit auch persönliche Motivation und Engagement", so Dr. Sensburg.

Warum gelingt es der Bundeswehr nicht, die Reserve auszubauen?

Die deutschen Streitkräfte und die Reservisten sind nicht von bürokratischen Hürden befreit. Seit dem Beginn der großangelegten russischen Invasion gegen die Ukraine ist der Verteidigungsgedanke und die Wehrfähigkeit auch in Deutschland entfacht.

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hielt seine Zeitenwende-Rede und es wurden bis Dato große Investitionen, darunter mehrere Sondervermögen, im Bundestag verabschiedet. Die Strukturen, die den Verteidigungsbedarf decken sollen, wachen hingegen nur langsam auf.

Reservisten beim Üben mit einer Drohne. Foto zur Verfügung gestellt vom Reservistenverband

"Jeder Reservist, jede Reservistin braucht einen Personalführer, eine Sicherheitsüberprüfung, eine Uniform – all das braucht Infrastruktur und Menschen, die diese betreiben", so Dr. Sensburg.

Die Bundeswehr braucht also nicht nur Material für die eigenen Streitkräfte, sondern muss auch genügend Struktur und Material für die von Pistorius geforderten 100.000 Reservisten bereitstellen, damit diese regelmäßig üben können.

Reservisten haben zwar eine Grundausbildung abgelegt, dennoch müssen die Reservisten an regelmäßigen Übungen teilnehmen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Dafür muss aber auch Equipment bereitgestellt werden. Reservisten üben normalerweise in dem Bereich, in dem sie ausgebildet wurden. Das heißt, ein Panzergrenadier übt normalerweise am Panzer, den die Bundeswehr schließlich bereitstellen muss.