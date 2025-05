WERBUNG

Motorradfahrer, Landwirte mit Traktoren und Kriegsveteranen sorgten für die Sicherheit einer ganztägigen Demonstration, die von Studenten im serbischen Subotica organisiert wurde. Die Stadt mit mehr als 90.000 Einwohnern in Nordserbien, in der es eine bedeutende ungarische Minderheit gibt, hat mehrere Universitäten.

Auslöser für die wiederholten landesweiten Demonstrationen ist weiterhin der Einsturz eines Vordachs am Busbahnhof von Novi Sad im vergangenen Jahr mit 16 Todesopfern, wo ihrer Meinung nach die Verantwortlichen ihrer Meinung nach nicht belangt wurden.

Da Demonstranten zuvor in Belgrad und Novi Sad von Anhängern Aleksandar Vucics angegriffen worden waren, begann die Kundgebung in Subotica unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei leitete den Verkehr von den meisten Straßen, die ins Stadtzentrum führten, ab, und die von den Demonstranten genutzten Straßen ins Stadtzentrum wurden von Landwirten, die mit den Protesten sympathisierten, mit Traktoren vollständig blockiert, während Kriegsveteranen ab dem Nachmittag an den Demonstrationsorten patrouillierten.

Obwohl es Euronews nur gelang, mit einem der Veteranen zu sprechen, der uns sagte, dass sie nicht demonstrieren würden, sondern nur da seien, um "die Kinder zu beschützen", sagten andere Euronews, dass diese Leute, die typischerweise in den südslawischen Kriegen verwundet wurden, vom Staat erniedrigend niedrig bezahlt würden und deshalb das Regime von Aleksandar Vucic ablehnen.

Da die Gegend um Subotica landwirtschaftlich geprägt ist, waren die meisten Bauern auch gekommen, um ihre eigenen Kinder an der Universität zu schützen. Euronews traf auch einen Studenten der freien Künste, der mit einem vom elterlichen Hof geliehenen Traktor in die Stadt gefahren war.

Unzufriedenheit zahlreicher Bürger

"Mit diesem Land geht es seit dreißig Jahren bergab", sagte eine ungarische Frau mittleren Alters, die in einem Postamt in einem Dorf in der Vojvodina arbeitet, zu Euronews. "Sie haben uns die besten dreißig Jahre unseres Lebens genommen, achtzig Prozent unserer Kinder haben das Land verlassen. Wir müssen hier etwas ändern, wir können nicht mehr von unserem Leben geben."

Eine Frau in den Dreißigern sagte Euronews, sie glaube, Korruption sei das größte Problem, das das Land davon abhält, von "eins auf zwei" zu kommen, und sie gebe, wie die meisten Demonstranten, Aleksandar Vucic die Schuld. "Es ist so schön zu sehen, welche Energie die Menschen an den Tag gelegt haben. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sie von Stadt zu Stadt gehen und verschiedene Teile der Gesellschaft zusammenbringen."

Die Studenten, die mit uns sprachen, forderten Konsequenzen für die Tragödie in Novi Sad und die Freilassung derjenigen, die wegen ihrer Proteste inhaftiert worden waren - nicht aber den Sturz der Regierung. Im Gegensatz dazu hatte der Bürgermeister von Novi Sad, Milan Duric, von Anfang an betont, das eigentliche Ziel der Demonstrationen bestünde darin, Vucic zum Rücktritt zu bewegen. Viele Demonstranten stimmen dem zu - die Organisatoren selbst jedoch nicht: "Wir wollen das System neu überdenken. Wir sind keine Politiker, wir haben keine politischen Ziele. Wir wollen in einem besseren System leben, das nicht so korrupt ist, also wollen wir einfach eine bessere Zukunft."

Der ganztägige Protest umfasste Aktivitäten für Kinder, eine Karikaturenausstellung, die Verteilung von Lebensmitteln, ein Konzert und ein Feuerwerk. Auch diesmal wurden die bei allen bisherigen Demonstrationen üblichen 16 Schweigeminuten zum Gedenken an die 16 Toten abgehalten.