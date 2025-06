IAEA: Fast waffentaugliches Uran im Iran stark angestiegen

WERBUNG

Einem vertraulichen Bericht der UN-Atomaufsichtsbehörde zufolge hat der Iran seinen Bestand an nahezu waffenfähigem angereichertem Uran weiter erhöht. Die Behörde fordert Teheran auf, dringend den Kurs zu ändern.

Der Bericht kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bemüht sich derzeit um eine Einigung mit Teheran zur Begrenzung seines Atomprogramms. Die beiden Seiten haben schon mehrere Gespräche geführt, bisher ohne Einigung.

Der Bericht der in Wien ansässigen IAEO besagt, dass der Iran seit dem 17. Mai über 408,6 Kilogramm Uran verfügt, das auf 60 % angereichert ist.

Das ist ein Anstieg von 133,8 Kilogramm - oder fast 50 % - seit dem letzten Bericht der IAEO im Februar. Das auf 60 % angereicherte Material ist nur einen kurzen technischen Schritt von den waffenfähigen 90 % entfernt. In einem Bericht vom Februar wurde dieser Bestand auf 274,8 Kilogramm beziffert.

Teheran äußerte sich nicht unmittelbar zu dem neuen IAEA-Bericht.

Genug angereichertes Uran für "mehrere" Atombomben

Der IAEA-Bericht enthält eine ernste Warnung: Der Iran ist nun "der einzige Nicht-Atomwaffenstaat, der solches Material produziert" - ein Umstand, den die Behörde als "sehr besorgniserregend" bezeichnete.

Etwa 42 Kilogramm mit 60 % angereicherten Urans reichen theoretisch aus, um eine Atombombe herzustellen, wenn es weiter auf 90 % angereichert wird, so die Überwachungsbehörde.

Der vierteljährlich erscheinende IAEA-Bericht schätzt außerdem, dass der Gesamtbestand des Irans an angereichertem Uran - einschließlich des auf niedrigere Werte angereicherten Urans - am 17. Mai 9.247,6 Kilogramm betrug. Das ist ein Anstieg um 953,2 Kilogramm seit dem Bericht vom Februar.

Der Iran behauptet, sein Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken, doch der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat gewarnt, dass Teheran über genügend Uran verfügt, das auf nahezu Waffenqualität angereichert ist, um "mehrere" Atombomben zu bauen.

Iranische Beamte haben zunehmend angedeutet, dass Teheran eine Atombombe anstreben könnte.

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hat der Iran zwar noch kein Waffenprogramm begonnen, aber "Maßnahmen unternommen, die ihn besser in die Lage versetzen, eine Atombombe herzustellen, falls er sich dafür entscheidet".

Israels rasche Reaktion

Israel bezeichnete den Bericht als klares Warnzeichen dafür, dass der Iran fest entschlossen sei, sein Atomwaffenprogramm zu durchzuziehen, so die Reaktion des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Der Bericht der IAEA "unterstreicht nachdrücklich, was Israel seit Jahren sagt - der Zweck des iranischen Atomprogramms ist nicht friedlich", hieß es. Das Ausmaß der iranischen Anreicherung ist "in keiner Weise zivil gerechtfertigt". Die internationale Gemeinschaft müsse "jetzt handeln, um den Iran zu stoppen", so das Büro Netanjahus.

Es ist selten, dass Netanjahu am Samstag, dem jüdischen Ruhetag, Erklärungen abgibt, das unterstreicht die Dringlichkeit der Angelegenheit.

Grossi sagte am Samstag, er fordere den Iran erneut auf, bei der jahrelangen Untersuchung der IAEA über Uranspuren, die an mehreren Orten im Iran entdeckt wurden, uneingeschränkt und wirksam zu kooperieren.

Die IAEA verteilte am Samstag auch einen zweiten, 22-seitigen vertraulichen Bericht an die Mitgliedsstaaten. In diesem so genannten "umfassenden Bericht" stellt die IAEA fest, dass die Zusammenarbeit des Irans mit der Behörde "nicht zufriedenstellend" war, wenn es um Uranspuren geht, die von IAEA-Inspektoren an mehreren Orten im Iran entdeckt wurden, die Teheran nicht als Atomanlagen deklariert hat.

Westliche Beamte vermuten, dass die von der IAEA entdeckten Uranspuren Beweise dafür liefern könnten, dass der Iran bis 2003 ein geheimes militärisches Atomprogramm hatte.

Was inspiziert die IAEA im Iran?

Einer der Standorte wurde 2018 öffentlich bekannt, nachdem Netanjahu ihn vor den Vereinten Nationen enthüllt und als geheimes Atomlager bezeichnet hatte, das in einer Teppichreinigungsanlage versteckt sei.

Der Iran leugnete dies, doch 2019 entdeckten IAEA-Inspektoren dort künstliche Uranpartikel.

Nachdem der IAEA der Zugang zunächst verwehrt worden war, konnten die Inspektoren 2020 an zwei weiteren Orten Proben nehmen, an denen sie ebenfalls künstliche Uranpartikel nachweisen konnten.

Die drei Standorte wurden als Turquzabad, Varamin und Marivan bekannt.

Ein vierter, nicht gemeldeter Standort mit dem Namen Lavisan-Shian ist ebenfalls Teil der IAEA-Untersuchung, wurde jedoch von den IAEA-Inspektoren nie besucht, weil er nach 2003 von Iran abgerissen wurde.

In dem am Samstag veröffentlichten umfassenden Bericht der IAEA heißt es, dass "das Fehlen von Antworten und Klarstellungen seitens des Irans auf Fragen der Überwachungsbehörde zu Lavisan-Shian, Varamin und Marivan die Agentur zu dem Schluss gebracht hat, dass diese drei Standorte und andere möglicherweise damit verbundene Standorte Teil eines nicht deklarierten strukturierten Atomprogramms waren, das vom Iran bis Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurde, und dass bei einigen Aktivitäten nicht deklariertes Kernmaterial verwendet wurde".

Abkommen mit den USA noch in Reichweite?

Am Donnerstag wiesen hochrangige iranische Beamte Spekulationen über ein bevorstehendes Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten zurück und betonten, dass jedes Abkommen die Sanktionen vollständig aufheben und die Fortsetzung des iranischen Atomprogramms ermöglichen müsse.

Am Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesagt, er solle mit einem Schlag gegen den Iran warten, um der US-Regierung mehr Zeit zu geben, sich für ein neues Abkommen mit Teheran einzusetzen.

Trump sagte am Freitag, er glaube immer noch, dass ein Abkommen in "nicht allzu ferner Zukunft" abgeschlossen werden könne.

"Sie wollen nicht in die Luft gesprengt werden. Sie würden lieber ein Abkommen schließen", sagte Trump über den Iran. Er fügte hinzu: "Das wäre eine großartige Sache, dass wir ein Abkommen haben könnten, ohne dass überall im Nahen Osten Bomben abgeworfen werden."