Russischer Angriff Sumy tötet mindestens drei Menschen und verletzt 20

WERBUNG

Russland hat am Dienstag die ukrainische Stadt Sumy angegriffen, wobei nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes mindestens drei Menschen getötet und 20 verletzt wurden.

Nach den vorläufigen Ermittlungsergebnissen hat Russland die Stadt mit Langstrecken-Mehrfachraketen angegriffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, mindestens eine der Raketen sei nicht detoniert und habe die Wand eines neunstöckigen Wohnhauses durchschlagen.

"Die Russen haben einen brutalen Angriff auf Sumy gestartet - sie haben die Stadt und ihre normalen Straßen direkt mit Raketenartillerie beschossen. Es war ein ganz bewusster Angriff auf Zivilisten", sagte Selenskyj in einer Erklärung.

Die Militärverwaltung der Region Sumy berichtete, dass eine medizinische Einrichtung, Autos und Wohngebäude durch die Angriffe beschädigt wurden.

"Das allein sagt alles, was man über Russlands sogenannten 'Wunsch', diesen Krieg zu beenden, wissen muss", fügte der ukrainische Präsident hinzu und forderte die USA und Europa auf, den Druck auf Moskau zu erhöhen, da "kein einziger Tag vergeht, an dem Russland nicht ukrainische Städte und Dörfer angreift."

Die Region Sumy im Nordosten der Ukraine grenzt an die russischen Regionen Kursk und Belgorod. Ihre Grenznähe machte sie zum ständigen Ziel russischen Beschusses und wiederholter Angriffe.

Moskauer Truppen haben in letzter Zeit ihre militärischen Aktivitäten entlang der Grenze der Region Sumy intensiviert. Selenskyj hatte zuvor gewarnt, dass Russland rund 50.000 Soldaten an diesem Teil der Grenze zusammengezogen hat, um dort einzumarschieren und eine 10 km breite Pufferzone zu schaffen.

Russlands nächtliche Drohnenangriffe auf die Ukraine gehen weiter

Russland hat in der Nacht 112 Drohnen auf die Ukraine abgeschossen, darunter auch Drohnen vom Typ Shahed.

Den Luftstreitkräften gelang es, 60 Drohnen abzuschießen, 15 Drohnen wurden von der elektronischen Kampfführung abgefangen oder verschwanden vom Radar, ohne Schaden anzurichten, so die offizielle Erklärung.

Fünf Menschen wurden bei dem Angriff in der südlichen Region Odessa verletzt. Der Drohnenangriff setzte auch ein Lebensmittellager in Brand und beschädigte Wohngebäude und Autos.

Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Region Sumy wurden nach Angaben der örtlichen Behörden vier Menschen verletzt. In der Nachbarregion Charkiw wurden bei einem nächtlichen Angriff mindestens drei Menschen getötet.

In der Südukraine schlugen russische Drohnen in der Region Saporischschja in ein Gebäude des staatlichen Rettungsdienstes und Dienstfahrzeuge ein.