Waldbrände in Kanada trüben den Himmel über Süddeutschland

WERBUNG

In Kanada wüten weiterhin große Waldbrände. Zuletzt wurden auch in Ontario und British Columbia große Gebiete evakuiert - die Bewohner sollten sich laut Behörden in Sicherheit bringen.

Auch rund 6.600 Kilometer Luftlinie von Kanada entfernt sind die Auswirkungen der Feuer zu sehen. In der Region vom Bodensee bis nach Oberschwaben ist der Himmel am Dienstag betrübt geblieben. Aufgrund der Westwetterlage sind Rußpartikel der kanadischen Waldbrände bis nach Mitteleuropa gelangt.

Westwetter nennt man die vorherrschende westliche Strömung über Kanada und dem Nordatlantik, erklärt der Deutsche Wetterdienst in einer Mitteilung. Es handele sich um eine sich über mehrere Hundert Kilometer erstreckende Wolke aus Rauch.

Die Rußpartikel binden Feuchtigkeit - sie kondensiert an den minimalen Staubkörnern. Dadurch entsteht der Eindruck eines Schleiers am Himmel, der sich milchig vor die Atmosphäre schiebt. Webcam-Bilder zeigen den Effekt, der besonders gut in Hochlagen zu beobachten ist:

Bleiben Niederschläge aus, kann sich eine solche Rauchwolke länger halten. In Süddeutschland, aber auch in Teilen Frankreichs, der Schweiz, Österreichs oder Italiens ist das laut Angaben des Deutschen Wetterdiensts derzeit der Fall. In diesen Ländern liege am Dienstag oft ein milchiger Schleier in der Luft.

Wetterexperten rechnen damit, dass in großen Teilen Süddeutschlands am Mittwoch nicht mehr viel vom Rauch zu sehen sei. Lediglich im Alpenraum dauert es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes länger, bis sich der gesamte Schleier wieder auflöst.

In Kanada kämpfen indes landesweit Einsatzkräfte gegen mehr als 220 Feuer. Bisher konnte nur etwa die Hälfte davon unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des trockenen Jahresanfangs sind die Waldbrände bereits zu Beginn des Sommers intensiv.

2023 war Kanada von Rekordbränden betroffen. Es kann immer wieder geschehen, dass der Rauch erneut Europa erreicht, solange die Brände in Nordamerika weiter brennen und die Windströmungen über dem Atlantik auf das europäische Festland lenken.