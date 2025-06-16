Neue Angriffe: Israel trifft Live-Übertragung im iranischen Fernsehen

Am vierten Tag hat es weitere Angriffe mit Todesopfern und Zerstörung gegeben. Das Gebäude des Rundfunks der Islamischen Republik Iran (IRIB) wurde am Montag bei einem israelischen Angriff getroffen und die Live-Übertragung abgebrochen. Israel will "Luftüberlegenheit" über Teheran erreicht haben.
Die staatliche iranische Nachrichtenagentur meldete am Montag, dass das staatliche Fernsehen eine Live-Übertragung nach einem israelischen Angriff abrupt abgebrochen hat.
Die Explosion ereignete sich, als die Moderatorin live im Fernsehen Israel kritisierte, bevor sie die Live-Sendung verließ, berichteten iranische Medien und zeigten ein Video des Vorfalls.
Der vierte Tag des Konflikts zwischen Israel und dem Iran begann mit neuer Gewalt und steigenden Opferzahlen, als der Iran am frühen Montag eine neue Welle von Raketenangriffen auf israelische Städte startete.
In den frühen Morgenstunden ertönten im ganzen Land Luftschutzsirenen, und die israelischen Rettungsdienste bestätigten, dass bei den jüngsten Bombardierungen mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.
In Tel Aviv erhellten Explosionen den Himmel, als Israels Luftabwehrsysteme die meisten der ankommenden Raketen abfingen.
Die nächtlichen Angriffe folgen auf ein Wochenende mit israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen, militärische Einrichtungen und Ziele in bewohnten Gebieten. Der Iran antwortete mit Angriffen, darunter Drohnen und ballistische Raketen.