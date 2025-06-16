Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Iran bestätigt: Der Geheimdienstchef der Revolutionswächter, Mohammed Kasemi, ist tot

Aus einer Öleinrichtung im Süden Teherans (Iran) steigt am Sonntag, 15. Juni 2025, starker Rauch auf, nachdem sie am Samstag offenbar von einem israelischen Angriff getroffen worden war.
Aus einer Öleinrichtung im Süden Teherans (Iran) steigt am Sonntag, 15. Juni 2025, starker Rauch auf, nachdem sie am Samstag offenbar von einem israelischen Angriff getroffen worden war. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Emma De Ruiter
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass der Geheimdienstchef der Revolutionswächter, Mohammad Kazemi, und sein Stellvertreter Hassan Mohaqiq am Sonntag bei einem israelischen Angriff getötet wurden.

Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim hat den Tod des Geheimdienstchefs des Korps der Islamischen Revolution (IRGC), Mohammad Kazemi, und seines Stellvertreters Hassan Mohaqiq bestätigt.

WERBUNG
WERBUNG

Sie fügte hinzu, dass ein dritter Geheimdienstoffizier des IRGC, Mohsen Bagheri, ebenfalls bei dem Angriff in Teheran getötet wurde. Sie wurden Berichten zufolge bei einem israelischen Angriff am Sonntag getötet.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte bereits zuvor erklärt, Kazemi und Mohaqiq seien getötet worden.

Israel und Iran haben sich am Sonntag den dritten Tag in Folge gegenseitig angegriffen, wobei zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Die Eskalation schürt die Angst vor einem größeren Konflikt.

Zahl der Opfer steigt

Da die Zahl der Todesopfer weiter steigt, haben beide Seiten damit gedroht, noch mehr Gewalt anzuwenden.

In Israel wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens 14 Menschen bei iranischen Angriffen getötet. Laut der Nachrichtenagentur AP wurden weitere 390 Menschen verletzt.

Die iranischen Staatsmedien gaben am Sonntag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer der israelischen Angriffe auf den Iran seit Freitag auf 224 gestiegen sei, wobei die meisten von ihnen Zivilisten seien. Zudem seien mehr als 1200 Menschen verletzt worden und würden in Krankenhäusern behandelt. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists mit Sitz in Washington ist die Zahl der Toten im Iran höher, sie geht von mindestens 406 Toten im Iran aus. 

Zum ersten Mal hat der Iran auch tagsüber Raketen auf Israel abgefeuert. Mindestens eine der am Sonntagabend abgefeuerten Raketen schlug in ein Gebäude in der Küstenstadt Haifa ein und verletzte vier Menschen, womit sich die Zahl der Verletzten im ganzen Land auf 15 erhöhte.

Die Israelis wurden inzwischen aufgefordert, die Schutzräume zu verlassen, nachdem der Raketenangriff sowohl im Norden als auch im Süden des Landes mehrere Leichtverletzte und Schäden verursacht hatte.

Related

Im Iran zeigten Bilder aus der Hauptstadt, dass der Nachthimmel von einem riesigen Feuer in einem Treibstoffdepot erhellt wurde, nachdem Israel mit Angriffen auf den Öl- und Gassektor des Landes begonnen hatte.

Unterdessen wurden die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran am Sonntag abgebrochen, und ein US-Beamter erklärte, US.Präsident Donald Trump habe einen Plan der Israelis abgelehnt, den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zu töten.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Neue Angriffe: Israel trifft Live-Übertragung im iranischen Fernsehen

Trumps SAVE Act erklärt: Warum das neue US-Wahlgesetz für Streit sorgt

Schläge ins Machtzentrum: Wer Irans Führung war – und wie sie starb