Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim hat den Tod des Geheimdienstchefs des Korps der Islamischen Revolution (IRGC), Mohammad Kazemi, und seines Stellvertreters Hassan Mohaqiq bestätigt.

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Sie fügte hinzu, dass ein dritter Geheimdienstoffizier des IRGC, Mohsen Bagheri, ebenfalls bei dem Angriff in Teheran getötet wurde. Sie wurden Berichten zufolge bei einem israelischen Angriff am Sonntag getötet.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte bereits zuvor erklärt, Kazemi und Mohaqiq seien getötet worden.

Israel und Iran haben sich am Sonntag den dritten Tag in Folge gegenseitig angegriffen, wobei zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Die Eskalation schürt die Angst vor einem größeren Konflikt.

Zahl der Opfer steigt

Da die Zahl der Todesopfer weiter steigt, haben beide Seiten damit gedroht, noch mehr Gewalt anzuwenden.

In Israel wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens 14 Menschen bei iranischen Angriffen getötet. Laut der Nachrichtenagentur AP wurden weitere 390 Menschen verletzt.

Die iranischen Staatsmedien gaben am Sonntag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer der israelischen Angriffe auf den Iran seit Freitag auf 224 gestiegen sei, wobei die meisten von ihnen Zivilisten seien. Zudem seien mehr als 1200 Menschen verletzt worden und würden in Krankenhäusern behandelt. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists mit Sitz in Washington ist die Zahl der Toten im Iran höher, sie geht von mindestens 406 Toten im Iran aus.

Zum ersten Mal hat der Iran auch tagsüber Raketen auf Israel abgefeuert. Mindestens eine der am Sonntagabend abgefeuerten Raketen schlug in ein Gebäude in der Küstenstadt Haifa ein und verletzte vier Menschen, womit sich die Zahl der Verletzten im ganzen Land auf 15 erhöhte.

Die Israelis wurden inzwischen aufgefordert, die Schutzräume zu verlassen, nachdem der Raketenangriff sowohl im Norden als auch im Süden des Landes mehrere Leichtverletzte und Schäden verursacht hatte.

Im Iran zeigten Bilder aus der Hauptstadt, dass der Nachthimmel von einem riesigen Feuer in einem Treibstoffdepot erhellt wurde, nachdem Israel mit Angriffen auf den Öl- und Gassektor des Landes begonnen hatte.

Unterdessen wurden die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran am Sonntag abgebrochen, und ein US-Beamter erklärte, US.Präsident Donald Trump habe einen Plan der Israelis abgelehnt, den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zu töten.