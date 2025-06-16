Video. Israelis kaufen Vorräte ein nach neuen Angriffen Irans auf Israel

Am Sonntagmorgen herrschte auf den Märkten und in den Geschäften der Stadt eine stille Spannung. Einige äußerten ein vorsichtiges Gefühl der Sicherheit, während andere Anzeichen wachsender Unruhe zeigten.
Früh am Montagmorgen startete Iran eine neue Raketenoffensive gegen Israel, was Luftschutzsirenen im ganzen Land auslöste.
Iran hat Israel beschuldigt, am Wochenende Ölraffinerien angegriffen und eine hochrangige Geheimdienstperson getötet zu haben.
Unterdessen setzen die israelischen Angriffe auf Iran fort, und beide Seiten zeigen keine Anzeichen einer Deeskalation.