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"Der einzige Weg": Portugal erkennt Palästinenserstaat offiziell an

Archivfoto des portugiesischen Außenministers Paulo Rangel bei einem Treffen des Nordatlantikrats im Format der Außenminister im NATO-Hauptquartier in Brüssel, 03.04.2025
Archivfoto des portugiesischen Außenministers Paulo Rangel bei einem Treffen des Nordatlantikrats im Format der Außenminister im NATO-Hauptquartier in Brüssel, 03.04.2025 Copyright  AP Photo/Virginia Mayo
Copyright AP Photo/Virginia Mayo
Von Euronews mit AP
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
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Portugal, das Vereinigte Königreich, Australien und Kanada haben sich am Sonntag den über 150 Ländern angeschlossen, die einen palästinensischen Staat anerkennen. Die Ankündigungen erfolgen im Vorfeld der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche.

Portugal hat den palästinensischen Staat am Sonntag offiziell anerkannt, wie der portugiesische Außenminister Paulo Rangel in New York mitteilte.

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Rangel erklärte, eine Zwei-Staaten-Lösung sei "der einzige Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden", berichteten lokale Medien. Die Regierung bekräftige "das Existenzrecht Israels" und seine "effektiven Sicherheitsbedürfnisse" und "verurteile erneut die grausamen Terroranschläge vom 7. Oktober", die von der Hamas verübt wurden.

Die Anerkennung geschah nur wenige Stunden nach den Commonwealth-Staaten Großbritannien, Kanada und Australien, die im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generalversammlung der Vereinten Nationen ebenfalls eine entsprechende Erklärung abgaben.

Es wird erwartet, dass sich weitere Länder anschließen, darunter auch Frankreich, das wie das Vereinigte Königreich zu den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats gehört.

Die israelischen Behörden verurteilen die Anerkennung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, sie destabilisiere die Region und stärke die militante Gruppe.

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