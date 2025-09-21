Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästina als Staat an

Der britische Premierminister Starmer hatte Israel eine Frist bis Montag gesetzt, um einen Waffenstillstand zu erreichen – jedoch ohne Erfolg. Als Reaktion zieht Großbritannien nun Konsequenzen und erkennt gemeinsam mit Kanada und Australien Palästina als Staat an. Die Anerkennung wurde im Vorfeld der hochrangigen Konferenz der Vereinten Nationen, die diese Woche in New York beginnt, bekannt gegeben.

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Starmer sagte, er habe das Thema beim Besuch Donald Trumps in London angesprochen, "weil die Situation in Gaza unerträglich ist" und deshalb "die Frage der Anerkennung analysiert werden muss". Donald Trump erklärte jedoch, dass er mit Starmer "in diesem Punkt" nicht übereinstimme und betonte, dass die Freilassung der Geiseln, die noch immer von der Hamas festgehalten werden, Vorrang habe.

Am Sonntag wird auch Portugal den Staat Palästina offiziell anerkennen.

Die Entscheidung der Regierung hat die "volle Unterstützung" des Präsidenten der Republik, der "den gesamten Prozess begleitet" hat. Bei seiner Ankunft in New York erklärte Marcelo Rebelo de Sousa, dass Portugal "immer, mit jedem Präsidenten, mit jeder Regierung, diesen Grundsatz verteidigt hat".

"Es hat die volle Unterstützung des Präsidenten der Republik, das ist die portugiesische Position, die darin besteht, die Mäßigung zu verteidigen, damit diese Formel [zwei Staaten, Israel und Palästina] möglich ist, und sich von den Radikalismen zu entfernen, die gegen diese Formel waren", so Marcelo Rebelo de Sousa am Vorabend vor Journalisten in New York.

Konservative CDS-PP findet Erklärung unpassend

Die Position der portugiesischen Regierung steht im Einklang mit einigen weiteren europäischen Ländern.

Die konservative CDS-PP-Partei, ein Koalitionspartner der portugiesischen Regierung, ist mit der Ankündigung nicht einverstanden und bezeichnet sie als "unpassend".

In einer Erklärung vertritt die CDS-PP die Auffassung, dass "zu diesem Zeitpunkt des Konflikts eine Anerkennung weder zeitgemäß noch folgerichtig ist". Die Partei des derzeitigen Verteidigungsministers erklärt, dass "die CDS-PP immer für die Zweistaatenlösung war", aber "ihre Anerkennung sollte nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die für die Anerkennung erforderlichen völkerrechtlichen Kriterien nicht erfüllt sind, nämlich: "Ein definiertes Territorium mit stabilisierten geografischen Gebieten und Grenzen und eine effektive Regierung, die in der Lage ist, die Kontrolle über dieses Territorium auszuüben".

Die CDS-PP erinnert auch an "die schrecklichen Anschläge vom 7. Oktober, die zu der gegenwärtigen Situation geführt haben, und daran, dass zahllose Geiseln nicht freigelassen und die Leichen israelischer Bürger nicht an ihre Familien zurückgegeben wurden" und betont, dass "die Anerkennung nur im Rahmen eines institutionellen Friedensprozesses angemessen" sein werde.

Anerkennung des Staates Palästina "ein mutiger Schritt"

Israel hat die Anerkennung des palästinensischen Staates bei diesen Ländern über die konsularischen Vertretungen angefochten und sagte, eine solche Geste sei eine Belohnung für die Hamas.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PNA) begrüßte die Entscheidung, den Staat Palästina anzuerkennen, ihr Botschafter in Portugal sagte in einer Stellungnahme:

"Die Entscheidung Portugals, den Staat Palästina anzuerkennen, ist ein mutiger Schritt, um die weltweiten Friedensbemühungen zu unterstützen und zu belohnen."

Frankreich führt die Initiative an

Frankreich ist die treibende Kraft hinter einer gemeinsamen Initiative, der "Portugal, Andorra, Australien, Belgien, Kanada, Luxemburg, Malta, das Vereinigte Königreich und San Marino angehören", so ein Berater des französischen Präsidenten am Freitag.

Präsident Emmanuel Macron erklärte zudem am Freitag, er habe den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, darüber informiert, dass er die offizielle Anerkennung des palästinensischen Staates vorantreiben werde. Auf der Social Media-Plattform Plattform X bedankte sich der französische Präsident für die Verhaftung des Verdächtigen eines antisemitischen Anschlags auf französischem Gebiet im Jahr 1982, bei dem sechs Menschen getötet worden waren.

"Ich habe soeben mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, gesprochen. Zunächst habe ich ihm für die ausgezeichnete Zusammenarbeit gedankt, die zur Verhaftung eines der Hauptverantwortlichen für den schrecklichen Terroranschlag in der Rue des Rosiers geführt hat. Wir haben vereinbart, zusammenzuarbeiten, um seine Auslieferung so schnell wie möglich sicherzustellen", schrieb Macron.

"Angesichts der extremen Dringlichkeit der Situation in Gaza und allen palästinensischen Gebieten habe ich Präsident Abbas am Montag in New York meine Absicht bekräftigt, den Staat Palästina anzuerkennen", schrieb Macron, der seine Regierung ausdrücklich angewiesen hat, die Maßnahmen zur Bekämpfung antisemitischer Vergehen in ganz Frankreich zu verschärfen.

Auch Belgien bereitet sich auf die offizielle Anerkennung vor

Auch Belgien ist eines der Länder, die sich darauf vorbereiten, den palästinensischen Staat bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen anzuerkennen. Dies teilte Außenminister Maxime Prévot mit.

Die Entscheidung der Länder wird den internationalen Druck auf Israel erhöhen.

"Palästina wird von Belgien während der UNO-Sitzung anerkannt! Und es werden strenge Sanktionen gegen die israelische Regierung verhängt", kündigte Prévot in einem Posting auf X an.

Der belgische Spitzendiplomat teilte mit, dass die Regierung angesichts der "humanitären Tragödie in Palästina" und als Reaktion auf die von Israel verübte völkerrechtswidrige Gewalt zwölf Sanktionen gegen Israel verhängen werden. "Belgien musste starke Entscheidungen treffen, um den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen", so Prévot.

Italien erkennt den Staat Palästina nicht an – warum?

Italien gehört mittlerweile zu den wenigen Ländern weltweit, die Palästina nicht anerkennen.

In den vergangenen Monaten erklärte die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, dass eine Anerkennung "ohne die Existenz eines palästinensischen Staates" kontraproduktiv sei.

Außenminister Antonio Tajani äußerte sich kürzlich im Senat dazu und sagte, Italien unterstütze grundsätzlich die "New Yorker Erklärung" der UN-Generalversammlung zur Schaffung eines palästinensischen Staates. Aber:

"Die Anerkennung eines palästinensischen Staates heute ist nur ein Weg, unser Gewissen zu beruhigen – sie löst aber nicht das Problem", so Tajani. Heute existiert kein palästinensischer Staat – auf der einen Seite steht die Hamas, auf der anderen die Palästinensische Autonomiebehörde. Viel sinnvoller ist es, humanitäre Korridore zu schaffen und die palästinensische Bevölkerung zu retten."

Er fügte hinzu: "Wir können keinen palästinensischen Staat anerkennen, der Israel nicht anerkennt und auch selbst nicht von Israel anerkannt wird."

Australien: Israel wurde zuvor aus US-Regierungskreisen informiert

Eine Quelle aus der Trump-Regierung hatte der Zeitung Times of Israel am Morgen im Vorfeld mitgeteilt, dass auch Australien heute vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York seine Anerkennung eines palästinensischen Staates bekannt geben wird.

Die israelische Zeitung schrieb auch, dass die Trump-Administration versucht hat, die australische Regierung davon abzubringen. "Wir haben ihnen gesagt, dass es nichts bringen würde", sagte dieselbe Quelle und fügte hinzu, dass Australien den Schritt mit "eindeutig internen Erwägungen" begründete.

Der US-Präsident sprach sich deutlich gegen die Anerkennung des palästinensischen Staates durch andere Länder aus. Außenminister Marco Rubio warnt, dass Israel im Gegenzug das Westjordanland annektieren könnte.