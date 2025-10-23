Zwei russische Militärflugzeuge aus der Region Kaliningrad haben am Donnerstagabend kurzzeitig den litauischen Luftraum verletzt. Das teilte das litauische Militär mit.

Nach Angaben des Militärs handelte es sich um einen Kampfjet vom Typ Su-30 und ein Tankflugzeug vom Typ Il-78. Nach bisherigen Informationen sind sie in der Nähe von Kybartai etwa 700 Meter tief in litauisches Gebiet eingedrungen und verließen den Luftraum nach 18 Sekunden wieder. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die beiden Maschinen ein Betankungsmanöver über der Ostsee übten.

Die Reaktion der Nato ließ nicht lange auf sich warten: Zwei Eurofighter Typhoon der spanischen Luftwaffe starteten sofort und patroullieren in der Region. Sie sind derzeit im Rahmen der Nato-Luftpolizeimission in Litauen stationiert.

Der litauische Präsident, Gitanas Nauseda, erklärte auf X: "Heute Abend haben russische Militärflugzeuge den litauischen Luftraum verletzt. Dies ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die territoriale Integrität Litauens. Es bestätigt einmal mehr, wie wichtig es ist, die europäische Luftverteidigungsbereitschaft zu stärken. Nauseda erklärte weiter: "Das litauische Außenministerium @LithuaniaMFA wird Vertreter der russischen Botschaft vorladen, um gegen dieses rücksichtslose und gefährliche Verhalten zu protestieren."

Sowohl die Nato als auch die Europäische Union befinden sich seit einer Reihe von Luftraumverletzungen, die vermutlich von Russland ausgingen, in den letzten Wochen in höchster Alarmbereitschaft.

Die Nato warnte Moskau Ende September und erklärte, sie werde alle Mittel einsetzen, um sich gegen weitere Verletzungen ihres Luftraums zu verteidigen, nachdem russische Drohnen über Polen abgeschossen worden waren und Estland einen Einflug russischer Kampfflugzeuge gemeldet hatte.

Der Vorfall vom 10. September in Polen war die erste direkte Begegnung zwischen der Nato und Russland seit Beginn der vollständigen Invasion der Ukraine Anfang 2022.

Estland gab an, dass drei russische MiG-31-Kampfflugzeuge am Freitag ohne Genehmigung für 12 Minuten in seinen Luftraum eingedrungen seien, eine Anschuldigung, die der Kreml zurückgewiesen hat.

Die Vorfälle sorgten bei den Staats- und Regierungschefs in ganz Europa für große Bestürzung und warfen Fragen hinsichtlich der Bereitschaft des Bündnisses zur Abwehr der zunehmenden russischen Aggression auf.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte AP Photo

„Russland sollte sich darüber im Klaren sein: Die NATO und ihre Verbündeten werden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um uns zu verteidigen und alle Bedrohungen aus allen Richtungen abzuwehren“, erklärte das Bündnis in einer Stellungnahme.

Nach der Verletzung des polnischen Luftraums kündigte NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Einrichtung des Programms "Eastern Sentry" an, das weitere russische Übergriffe verhindern und Solidarität mit Polen zeigen soll.

"Wir sehen Drohnen, die unseren Luftraum verletzen. Ob dies absichtlich geschehen ist oder nicht, es ist inakzeptabel. Die Verbündeten haben ihre uneingeschränkte Solidarität mit Polen zum Ausdruck gebracht. Es ist von entscheidender Bedeutung, der Aggression entgegenzutreten und jedes Mitglied des Bündnisses zu verteidigen", sagte der NATO-Chef.

Vorfälle in Dänemark und Norwegen

Unterdessen erklärte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am 23. September, dass eine Beteiligung Russlands nicht ausgeschlossen werden könne, nachdem der Flughafen Kopenhagen in der Nacht zuvor aufgrund der Sichtung mehrerer Drohnen für mehrere Stunden geschlossen werden musste.

„Das sagt etwas über die Zeiten aus, in denen wir leben, und darüber, worauf wir als Gesellschaft vorbereitet sein müssen“, so Frederiksen.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Vorwürfe als "unbegründet".

Ebenfalls am 22. September wurde der Flughafen Oslo in Norwegen für drei Stunden geschlossen, nachdem Drohnensichtungen gemeldet worden waren.

Russland soll laut Angaben der Regierung im Jahr 2025 dreimal den norwegischen Luftraum verletzt haben, aber es bleibt unklar, ob der Vorfall vom Montag absichtlich oder das Ergebnis von Navigationsfehlern war.

"Unabhängig von der Ursache ist dies nicht akzeptabel", sagte Premierminister Jonas Gahr Støre.