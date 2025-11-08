Verhärtete Fronten im längsten Shutdown der US-Geschichte

Der Vorsitzende der Mehrheit im US-Senat, John Thune, hat das Angebot der Demokraten, den Regierungs-Shutdown zu beenden und die auslaufenden Gesundheitszuschüsse um ein Jahr zu verlängern, umgehend abgelehnt. Er bezeichnete den Vorschlag als „nicht zielführend“, während der parteiübergreifende Stillstand inzwischen den 38. Tag andauert.

Der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, unterbreitete am Freitag ein Angebot, um die seit Wochen geschlossene Regierung wieder zu öffnen. Die Republikaner weigern sich bislang, über die von den Demokraten geforderte Verlängerung der Gesundheitsbeihilfen zu verhandeln.

Der Vorschlag Schumers war eine deutlich abgespeckte Version eines umfassenderen Plans, den die Demokraten vor rund einem Monat präsentiert hatten. Dieser sah vor, die Steuergutschriften für die Krankenversicherung dauerhaft zu verlängern und die Kürzungen bei Medicaid rückgängig zu machen, die die Republikaner Anfang des Jahres im Rahmen von Präsident Donald Trumps „One Big Beautiful Bill Act“ beschlossen hatten.

Der Führer der Minderheit im Senat, Chuck Schumer, spricht zu Reportern über die Siege der Demokraten am Wahltag, im Kapitol in Washington, Mittwoch, 5. November 2025 J. Scott Applewhite/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Schumer bot den Republikanern im Senat an, gleichzeitig über die Beendigung des Regierungsstillstands und die Verlängerung der auslaufenden Zuschüsse für die Gesundheitsversorgung abzustimmen. Zudem schlug er die Einrichtung eines parteiübergreifenden Ausschusses vor, der sich mit den republikanischen Forderungen nach Änderungen am Affordable Care Act befassen soll.

„Alles, was die Republikaner tun müssen, ist Ja zu sagen“, erklärte Schumer. Die Republikaner lehnten den Vorschlag jedoch rasch ab. Thune bekräftigte, dass seine Partei über Fragen der Gesundheitsversorgung erst dann verhandeln werde, wenn die Regierung wieder geöffnet sei.

„Darüber werden wir verhandeln, sobald die Regierung wieder geöffnet ist“, sagte Thune nach Schumers Vorstoß im Senatsplenum.

Thune bezeichnete das Angebot der Demokraten als Zeichen dafür, dass sie „die Hitze spüren“.

„Man könnte das als Fortschritt bezeichnen“, sagte er. „Aber ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd dem entspricht, was wir hier tun müssen.“

Die Republikaner kamen am Freitagnachmittag zu einer internen Sitzung zusammen, fanden jedoch keine gemeinsame Linie für das weitere Vorgehen. „Wir stehen wieder am Anfang“, sagte der Senator aus Louisiana, John Kennedy, und fügte hinzu, er könne nicht vorhersagen, wann der Stillstand enden werde.

Ein Reisender geht durch ein Labyrinth leerer Kioske, um für einen Flug mit Frontier Airlines am Denver International Airport am Freitag, 7. November 2025, in Denver einzuchecken. Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Fluggesellschaften mussten mehr als 1.000 Flüge streichen, Bundesbedienstete erhielten weiterhin keinen Lohn, und die Auszahlung von Nahrungsmittelhilfen für Millionen von Menschen verzögerte sich.

Bei der Eröffnung der Senatssitzung am Freitag appellierte John Thune an die Demokraten, „diese Wochen des Elends zu beenden“. Er entschied, den Senat auch über das Wochenende im Amt zu halten, während eine Gruppe gemäßigter Demokraten an einem möglichen Kompromissvorschlag arbeitete.

US-Präsident Donald Trump forderte die Senatoren auf, in Washington zu bleiben, „bis sie einen Deal haben, um den Shutdown der Demokraten zu beenden“. Während sich die Parteiführungen weiter unversöhnlich gegenüberstanden, verhandelten mehrere moderate Senatorinnen und Senatoren unter der Leitung von Jeanne Shaheen aus New Hampshire über einen parteiübergreifenden Plan zur Beendigung des Regierungsstillstands.

Die Fraktionen diskutieren seit Wochen über ein Paket von Gesetzentwürfen, mit dem Teile der Regierung – darunter Lebensmittelhilfe, Programme für Veteranen und der Kongressbetrieb – finanziert werden sollen. Für alle übrigen Bereiche soll die Finanzierung bis Dezember oder Januar verlängert werden.

Die drei jährlichen Gesetzentwürfe, die voraussichtlich Teil des Pakets sein werden, sind das Ergebnis parteiübergreifender Verhandlungen, die auch während des Stillstands fortgesetzt wurden.

Der aktuelle Entwurf sieht jedoch lediglich das Versprechen einer späteren Abstimmung über die Gesundheitsversorgung vor – nicht aber die Garantie, dass die Subventionen des Affordable Care Act bis Jahresende verlängert werden. Viele Demokraten bezeichnen das als unzureichend.

Um als Regierung wieder arbeiten zu können, bräuchte die republikanische Parteispitze die Unterstützung von mindestens fünf demokratischen Senatoren. An den laufenden Gesprächen sind derzeit rund zehn bis zwölf gemäßigte Demokraten beteiligt.

„Leider haben die Republikaner deutlich gemacht, dass sie auf das Angebot von Senator Schumer nicht eingehen werden. Wir müssen also einen anderen Weg finden“, sagte Jeanne Shaheen nach einem Treffen mit weiteren moderaten Senatoren. „We’re working on it.“