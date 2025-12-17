Wetterballons aus Belarus: Litauen verhaftet 21 mutmaßliche Schmuggler

Die litauischen Behörden teilten am Dienstag mit, sie hätten 21 Personen festgenommen, die angeblich mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung stehen, das Zigaretten mit speziell ausgerüsteten Wetterballons aus dem mit Russland verbündeten Belarus schmuggelte, die in den vergangenen Wochen den Luftraum des baltischen Landes verletzt haben.

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Die Ermittler führten mehr als 80 Durchsuchungen durch und beschlagnahmten Zigaretten mit belarussischen Verbrauchssteuerstempeln, SIM-Karten, Störsender für Kommunikations- und Ortungssignale sowie Schusswaffen, teilte die litauische Generalstaatsanwaltschaft in einer Erklärung mit.

Auch Luxusautos und Wertgegenstände wurden beschlagnahmt.

An der Operation am Dienstag waren mehr als 140 Beamte der litauischen Kriminalpolizei, der Polizei von Vilnius und von Spezialeinheiten zur Terrorismusbekämpfung beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte in einer Erklärung, das mutmaßliche Netzwerk sei "durch eine sehr strenge Konspiration und Rollenverteilung gekennzeichnet, der Zigarettenschmuggel wurde systematisch, auf koordinierte Weise und unter strenger Kontrolle seiner Organisatoren (Anführer) und ihrer Treuhänder durchgeführt."

Auf diesem undatierten Foto inspiziert ein Beamter einen Ballon, der für den Transport von Zigaretten aus Weißrussland nach Litauen verwendet wurde. AP Photo

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass "die Organisatoren möglicherweise direkte Kontakte zu Komplizen in Belarus hatten, von wo aus unter günstigen Wetterbedingungen Ballons mit geschmuggelten Zigaretten gestartet wurden".

"Mit Hilfe von Ortungsgeräten (GPS) und entsprechenden Programmen wurde die Bewegung der Ballons überwacht, und die genauen Koordinaten ihrer Landung in Litauen wurden an die Vollstrecker übermittelt", so die Staatsanwälte.

"Nach dem Einsammeln der Schmuggelware mussten diese sie an vorher vereinbarten Punkten abliefern oder an andere an den Straftaten beteiligte Personen übergeben."

Die litauischen Behörden teilten mit, dass alle 21 Verdächtigen wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, illegaler Handhabung und Schmuggel von verbrauchsteuerpflichtigen Waren und Unterstützung eines anderen Staates bei Handlungen gegen Litauen angeklagt werden.

Anfang dieses Monats hatte Litauen wegen der Sicherheitsrisiken, die von den aus Weißrussland gesendeten meteorologischen Ballons ausgehen, den nationalen Notstand ausgerufen.

Ein Blick auf das litauische Parlament in Vilnius, 27. März 2025 EC - Audiovisual Service/Paulius Peleckis

Die Ballons zwangen Litauen, seinen Hauptflughafen in der Hauptstadt Vilnius wiederholt zu schließen, wodurch Tausende von Menschen festsaßen, und führten zur vorübergehenden Schließung von zwei Grenzübergängen zu Weißrussland.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bezeichnete die Grenzschließungen als "verrückten Betrug" und als Teil eines "hybriden Krieges" gegen sein Land.

Europa als Ganzes ist in höchster Alarmbereitschaft, nachdem Drohnenüberflüge in den NATO-Luftraum im September ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreichten, was die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu veranlasste, sich darauf zu einigen, eine "Drohnenmauer" entlang ihrer Grenzen zu errichten, um Drohnen, die den europäischen Luftraum verletzen, besser erkennen, verfolgen und abfangen zu können.

Im November erklärten NATO-Militärs, dass ein neues US-Drohnenabwehrsystem an der Ostflanke des Bündnisses stationiert worden sei.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko nimmt an einer Sitzung des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrats in Minsk teil, 27. Juni 2025 AP Photo

Und nach einer Verletzung des polnischen Luftraums kündigte NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Einrichtung des Programms Eastern Sentry an, das weitere russische Übergriffe verhindern soll.

Einige europäische Abgeordnete bezeichneten die Vorfälle als Test der NATO-Reaktion durch Moskau, was die Frage aufwirft, wie gut das Bündnis auf mögliche Bedrohungen aus Russland vorbereitet ist.

Der Kreml hat Behauptungen, Russland stecke hinter einigen der unidentifizierten Drohnenflüge in Europa, als "unbegründet" zurückgewiesen.