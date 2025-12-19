Am 15. Dezember wurde der Nuklearwissenschaftler Nuno Loureiro in seinem Haus in Massachusetts so stark angeschossen, dass er einen Tag später seinen Verletzungen erlag. Israelische Medien berichten über Informationen des landeseigenen Geheimdienstes, die einen Zusammenhang zwischen dem mutmaßlichen Mord und dem Iran vermuten lassen.

WERBUNG WERBUNG

Diese Einschätzung wurde jedoch noch nicht verifiziert und wird derzeit auch von offiziellen Forschungsstellen in den USA nicht unterstützt. Zu seinen Lebzeiten hatte der Forscher Israel in verschiedenen Ämtern öffentlich unterstützt.

Führender Nuklearforscher in seinem Haus erschossen

Professor Loureiro war unter anderem Plasmaphysiker und leitete die Abteilung der Nuklearwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der Universitätsprofessor wurde am Montagabend in seinem Haus in Brookline, Massachusetts, angeschossen und starb wenige Stunden später an seinen Verletzungen.

Er wurde in ein Krankenhaus in der Nähe seines Wohnsitzes gebracht, nachdem er in seiner Wohnung schwer verletzt aufgefunden worden war, starb aber Stunden später. Die Polizei von Brooklyn und die Staatsanwaltschaft von Massachusetts haben eine formelle Untersuchung des Mordes eingeleitet, aber bisher wurden keine Verdächtigen festgenommen.

Auch das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Deutschland trauert um den portugiesischen Professor. Seine wissenschaftlichen Leistungen seien bahnbrechend gewesen, heißt es in einem Kondolenzschreiben. Loureiro galt als eine der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Plasmaphysik und Kernfusion.

"Dank seiner herzlichen Persönlichkeit und seiner intellektuellen Brillanz baute Prof. Loureiro ein breites Netzwerk wissenschaftlicher Kooperationen auf, zu dem auch viele IPP-Wissenschaftler gehörten und das oft zu tiefen Freundschaften führte", sagt Per Helander, Direktor am IPP in Greifswald. Herlander gedenkt der Familie und den Freunden des 47-Jährigen.

Wissenschaftler hat auch für Israel gearbeitet

Auch über die Landesgrenzen der USA, Deutschlands und Portugals hinaus war die Arbeit des Forschers relevant. In Israel hatte Loureiro an verschiedenen wissenschaftlichen Tätigkeiten teilgenommen. Diese waren von hoher Sensibilität und Brisanz. Daher hat auch Israel eine Untersuchung des Falls eingeleitet.

Loureiro galt als anerkanntes Gesicht in der Energieforschung und Kernphysik und hatte wichtige Aufgaben in bedeutenden Forschungszentren inne, die bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien eine Rolle spielen.

Medien, die dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) im Iran nahestehen, haben die Nachricht von seinem Tod mit Titeln wie "Mord an einem zionistischen Wissenschaftler" oder "Tötung eines Atomwissenschaftlers, der Israel unterstützt", berichtet.

US-amerikanische Ermittlungen dauern an

In den Vereinigten Staaten gehen die zuständigen Behörden vorsichtig vor. Offiziellen Angaben zufolge werden alle möglichen Ermittlungswege, ob kriminell oder anderweitig, untersucht und Beweise am und um den Schießort gesammelt.

Bisher wurden keine Anzeichen eines unbefugten Zugriffs oder Einbruchs gemeldet. Ermittlungsbeamten wollen sich nicht zu Spekulationen im Zusammenhang mit politischen, ideologischen oder sicherheitspolitischen Motiven äußern.

Der Tod von Professor Loureiro hat die akademische und wissenschaftliche Gemeinschaft der Welt schockiert.

Seine Kollegen und Studierende haben ihn als jemanden beschrieben, der an der Spitze der globalen Forschung stand und an der Entwicklung fortschrittlicher Lösungen im Energiebereich arbeitete.

Zeitgleich mit dem Fortgang der offiziellen Ermittlungen gab es in den sozialen Medien und einigen Medien Spekulationen über die Hintergründe des mutmaßlichen Mordes, darunter auch Behauptungen über politische Beweggründe oder nationale Zugehörigkeiten.

Sicherheits- und Justizbeamte in den Vereinigten Staaten und Israel haben jedoch betont, dass derzeit keine Ergebnisse vorliegen, die diese Behauptungen israelischer Medien bestätigen.