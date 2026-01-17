Die Entwicklung des Patriot begann vor mehr als 60 Jahren, mitten im Kalten Krieg. Die USA brauchten ein System, das seine Basen und das eigene Territorium vor massiven Luftangriffen zu schützen vermag. Daraus entstand ein Programm, dessen Produktion 1976 anlief und das 1984 in den Einsatz ging.

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Der Name ist kein Zufall: Patriot bedeutet „Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target“, also ein phasengesteuertes Verfolgungsradar zur Zielabfangung. Das Herzstück des Systems ist genau dieses Radar. Der AN/MPQ-53, beziehungsweise der modernisierte AN/MPQ-65, kann Bedrohungen in mehr als 150 Kilometern Entfernung erkennen und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. So koordiniert eine einzige Patriot-Batterie den Start mehrerer Raketen parallel gegen unterschiedliche Ziele. Als das System konzipiert wurde, war das ein Durchbruch.

Eine vollständige Batterie umfasst mehrere miteinander verbundene Komponenten: mobile Starter auf Sattelaufliegern, eine MSQ-104-Leitstelle, von der aus menschliche Bediener das System überwachen, das Langstreckenradar, Stromerzeuger und Antennensysteme. Alles ist auf Fahrzeugen montiert und lässt sich in wenigen Stunden verlegen. Für den Betrieb einer Batterie werden zwischen 90 und 100 Personen benötigt, vom Radartechniker bis zur Startmannschaft.

Die ursprünglichen Patriot-Raketen waren 5,31 Meter lang, wogen rund 900 Kilogramm und erreichten Geschwindigkeiten von Mach 5 (fünfmal die Schallgeschwindigkeit). Sie trugen einen 91-Kilogramm-Fragmentationssprengkopf, der nahe am Ziel detonierte und es mit Druckwelle und Splittern zerstörte. Die effektive Reichweite lag bei etwa 70 Kilometern – genug, um über einer Militärbasis oder einer Stadt eine beachtliche Schutzblase zu bilden.

Patriot-System der Bundeswehr 2013 mit seinem großen Radar Por Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33921525

Das System nutzt die Führung „Track-via-Missile“: Das Bodenradar beleuchtet das Ziel dauerhaft und sendet der Rakete während des gesamten Flugs Korrekturen. Nach drei Sekunden ist der Flugkörper bereits mit Überschall auf Kurs. Diese Technologie machte den Patriot zu einem der ersten Systeme des Pentagons mit tödlicher Autonomie im Gefecht, also fähig, Bedrohungen mit minimaler menschlicher Beteiligung zu erkennen, zu identifizieren und zu neutralisieren.

Die Entwicklung: vom PAC-1 zum heutigen PAC-3 MSE

Der Patriot wurde mehrfach grundlegend modernisiert. 1988 kam die wichtigste Anpassung: Das System wandelte sich von reiner Flugabwehr zum Abfangjäger gegen ballistische Raketen. Diese Linie trägt den Namen PAC (Patriot Advanced Capability) und bildet eine Familie immer anspruchsvollerer Varianten.

Der PAC-2, eingeführt nach den Erfahrungen im Golfkrieg, verbesserte die Sprengwirkung nahe am Ziel und korrigierte gravierende Softwarefehler, die im Konflikt zu Ausfällen geführt hatten. Der PAC-2 GEM (Guidance Enhanced Missile) fügte die Fähigkeit hinzu, den Kurs im Flug autonomer zu korrigieren und verringerte so die Abhängigkeit von Korrekturen vom Boden.

Die echte Revolution kam mit dem PAC-3. Diese Rakete ist kleiner, sie trägt keinen Sprengstoff und zerstört ihr Ziel durch direkten Treffer nach dem „Hit-to-kill“-Prinzip. Die kinetische Energie beim Aufprall mit Hyperschall reicht aus, um jede Bedrohung zu zerschlagen. Sie misst nur 2,25 Meter, wodurch jeder Starter 16 PAC-3-Raketen führt statt der vier Raketen älterer Versionen.

Der PAC-3 verfügt über ein eigenes Radar, einen aktiven Suchkopf. Nach dem Start erkennt er das Ziel und steuert autonom darauf zu. Das erhöht die Präzision und entlastet das Hauptradar deutlich. Die jüngste Version, der PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), erweitert die Reichweite auf 100 bis 120 Kilometer und verbessert die Leistung bei schlechtem Wetter.

Bediener in der Informationskoordinationszentrale (ICC) überwacht die Aktionen der Raketenbatterie Por Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33921525

Raytheon und Lockheed Martin haben auch die Software weiter verfeinert. Die aktuellen Versionen können mehrere gleichzeitige Angriffe bewältigen – entwickelt für Szenarien wie Nordkorea, wo Gegner Dutzende Raketen koordiniert starten könnten. Die Algorithmen zur Bedrohungsidentifikation sind deutlich ausgereifter und senken das Risiko, verbündete Flugzeuge irrtümlich abzufangen.

Der Preis dieser Fortschritte ist hoch. Eine PAC-3-MSE-Abfangrakete kostet rund fünf Millionen Euro, und eine komplette Batterie mit allen Komponenten liegt über einer Milliarde Euro. Der Betrag spiegelt die technologische Komplexität wider: Jede Rakete enthält einen Computer, Sensoren, präzise Antriebe und Führungsmechanismen, die bei extremen Geschwindigkeiten und unter Gefechtsbedingungen fehlerfrei arbeiten müssen.

Spanien und der Patriot: drei Batterien im Dienst, vier weitere geplant

Das spanische Heer betreibt derzeit drei Patriot-Batterien in der Version PAC-2 Plus, alle gebraucht aus Deutschland gekauft. Die erste traf 2005 für 54,2 Millionen Euro ein, nach einer Zusage auf dem NATO-Gipfel 2002. Diese Batterie umfasst ein AN/MPQ-53-Radar mit einer Erkennungsreichweite von 150 Kilometern sowie Raketen, die Ziele in 120 Kilometern Entfernung und über 20.000 Metern Höhe abfangen.

2014 folgten zwei weitere Batterien aus Deutschland für 41,1 Millionen Euro. Das Paket enthielt eine Koordinationszentrale, 40 Raketen, Starter, Kommunikationsausrüstung und logistische Komponenten. Diese drei Batterien kommen zusammen auf 18 Starter (sechs pro Batterie), alle dem Flugabwehrartillerieregiment Nr. 73 in Marines (Valencia) zugeordnet.

Eine dieser drei Batterien ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Türkei stationiert und schützt die Stadt Adana im Rahmen der NATO-Mission Active Fence vor möglichen Raketenangriffen aus Syrien. Der Dauereinsatz belastet das Material erheblich – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

2023 genehmigten die USA den Verkauf von vier neuen Patriot-Batterien in der Konfiguration PAC-3 Plus an Spanien. Das Programm, mit einem Budget von 2,4 Milliarden Euro, umfasst 51 PAC-3-MSE-Abfangraketen der neuesten Generation, 24 M903-Startstationen, vier AN/MPQ-65-Radare, vier Leitstellen, zwei Koordinationszentralen und vier Stromerzeugungsanlagen.

Patriot-Rakete beim Start: fünf Millionen Euro Por Bernd vdB - [1], Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=894093

Raytheon hat den Vertrag im Dezember 2024 über 1,445 Milliarden Euro zur Lieferung der kompletten Batterien formalisiert. Lockheed Martin stellt die PAC-3-MSE-Abfangraketen bereit. Die Auslieferungen beginnen jedoch erst 2030, wie das Verteidigungsministerium bestätigt. Der Verzug hängt mit der Auftragsflut durch den Krieg in der Ukraine und zunehmende globale Spannungen zusammen.

Die Verzögerung sorgt im Verteidigungsressort für Frust, denn ursprünglich war 2027 angepeilt. Problematisch ist vor allem, dass die Batterien ohne Raketen eintreffen – ihre Lieferung ist wegen Produktionsengpässen bei Lockheed Martin unklar. Der Konzern will die Fertigungskapazität für PAC-3 MSE bis 2030 von 600 auf 2.000 Stück pro Jahr verdreifachen. Bis dahin müssen Käuferländer warten.

Um die bestehenden PAC-2-Batterien bis zur Ankunft der PAC-3 einsatzbereit zu halten, hat Spanien umfangreiche Ersatzteile und neue PAC-2 GEM-T-Raketen beschafft. 2024 unterzeichnete die Regierung gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Rumänien einen Vertrag über 5,2 Milliarden Euro für den Kauf von tausend GEM-T-Raketen. Spanien erhält rund hundert für etwa 400 Millionen.

Die spanische Industrie ist am Patriot-Programm beteiligt. Sener arbeitet mit Raytheon und Lockheed Martin an Design und Herstellung von Komponenten für die Aktuatoren und die Steuerung der Raketen. Grupo Oesía produziert über die Tochter Tecnobit in Valdepeñas (Ciudad Real) Komponenten für den PAC-3 MSE. Diese Beteiligung sorgt dafür, dass ein Teil der Investitionen in nationale Fähigkeiten zurückfließt.

Wenn die vier neuen Batterien eintreffen, steigt Spanien von drei auf sieben einsatzfähige Patriot-Systeme (oder möglicherweise nur auf vier, falls die älteren PAC-2-Versionen ausgemustert werden). Das stärkt die Luftverteidigung des Landes und hilft, die NATO-Verpflichtungen besser zu erfüllen.