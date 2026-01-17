Nachdem das palästinensische Komitee, das die Enklave unter US-amerikanischer Aufsicht regieren soll, am Freitag in Kairo zum ersten Mal zusammengekommen war, gab das Weiße Haus die Namen einiger der führenden Persönlichkeiten bekannt, die bei der Überwachung der nächsten Schritte in Gaza eine Rolle spielen werden.

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Der Leiter des Komitees, Ali Shaath, ein Ingenieur und ehemaliger Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde aus dem Gazastreifen, versprach, sich rasch an die Arbeit zu machen, um die Lebensbedingungen für die 2,1 Millionen Einwohner des Gebiets zu verbessern.

"Das palästinensische Volk hat sich auf dieses Komitee, seine Einrichtung und seine Arbeit zu seiner Rettung gefreut", sagte Shaath nach dem Treffen in einem Fernsehinterview in ägyptischen Medien.

Palästinenser inspizieren die Trümmer des Hauses der Familie al-Hawli, das bei einem israelischen Angriff in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen zerstört wurde, Freitag, 16. Januar 2026 Abdel Kareem Hana/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

US-Präsident Donald Trump unterstützt die Bemühungen der Gruppe, den Gazastreifen nach dem zweijährigen Krieg zwischen Israel und der Hamas zu regieren. Die israelischen Truppen haben sich nach Inkrafttreten des Waffenstillstands am 10. Oktober aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen, und Tausende von vertriebenen Palästinensern sind in ihre verbliebenen Häuser zurückgekehrt.

In der nächsten Phase des Waffenstillstands stehen noch eine Reihe großer Herausforderungen an, darunter die Entsendung einer internationalen Sicherheitstruppe zur Überwachung des Waffenstillstandsabkommens und der schwierige Prozess der Entwaffnung der Hamas.

Nach Trumps Plan soll das technokratische Komitee von Shaath die täglichen Angelegenheiten im Gazastreifen unter der Aufsicht eines von Trump geleiteten "Board of Peace" führen, dessen Mitglieder noch nicht benannt wurden.

Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, dass ein Exekutivausschuss die Vision des "Board of Peace" in die Tat umsetzen wird.

Kinder laufen über einen Haufen Müll in einem behelfsmäßigen Zeltlager für vertriebene Palästinenser an einem Strand in Deir al-Balah im Gazastreifen, Freitag, 16. Januar 2026 Abdel Kareem Hana/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Zu den Mitgliedern des Exekutivrats gehören US-Außenminister Marco Rubio, der Trump-Beauftragte Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Marc Rowan, CEO von Apollo Global Management, Weltbankpräsident Ajay Banga und Trumps stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Robert Gabriel.

Nickolay Mladenov, ein ehemaliger bulgarischer Politiker und Gesandter der Vereinten Nationen für den Nahen Osten, soll als Vertreter des Exekutivrats das Tagesgeschäft leiten.

Das Weiße Haus gab auch die Mitglieder eines weiteren Gremiums bekannt, des "Gaza Executive Board", das mit Mladenov, dem Technokratischen Ausschuss und der internationalen Stabilisierungstruppe zusammenarbeiten wird.

Ein Palästinenser inspiziert die Trümmer des Hauses der Familie al-Hawli, das bei einem israelischen Angriff in Deir al-Balah, im zentralen Gazastreifen, zerstört wurde, Freitag, 16. Januar 2026 Abdel Kareem Hana/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Witkoff, Kushner, Blair, Rowan und Mladenov werden ebenfalls in diesem Gremium sitzen. Weitere Mitglieder sind der türkische Außenminister Hakan Fidan, der katarische Diplomat Ali Al-Thawadi und der Direktor des ägyptischen Geheimdienstes Hassan Rashad.

Auch die emiratische Ministerin Reem Al-Hashimy, der israelische Unternehmer Yakir Gabay und die ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin und Nahostexpertin der Niederlande, Sigrid Kaag, werden dem Gremium angehören.

Washington hat noch nicht bekannt gegeben, welche Rolle die genannten Personen spielen werden oder wann sie ihre Arbeit aufnehmen sollen, erklärte aber, dass Einzelheiten in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.