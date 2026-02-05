Israelische Bombardierung in Gaza geht weiter

Mindestens 24 Menschen sind allein am Mittwoch im Gazastreifen durch israelische Luftangriffe getötet worden, wie die Gesundheitsdienste mitteilten. Israels Armee hatte mehrere Orte der Enklave bombardiert - auch ein Flüchtlingslager.

Israel tötete nach eigenen Angaben drei militante Palästinenser sowie andere Personen, die eine Bedrohung für die israelischen Streitkräfte darstellten. Einige Angriffe erfolgten laut Tsahal als Reaktion auf einen Hamas-Angriff, bei dem ein israelischer Soldat schwer verwundet wurde.

Unter den Toten sind Babys und ein Sanitäter

Unter den getöteten Palästinensern waren drei Kinder: zwei Babys und eine Elfjährige.

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaft äußerte sich "empört" über die Tötung eines Sanitäters im Dienst. Hussein Hassan Hussein Al-Samiri starb bei einem israelischen Bombardement im südlichen Gebiet Al-Mawasi.

UN-Fahrzeug eskortiert Krankenwagen mit palästinensischen Patienten in Gaza auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah AP Photo/Jehad Alshrafi

Das israelische Militär teilte mit, der Angriff im südlichen Gazastreifen galt dem Hamas-Anführer Bilal Abu Assi. Er soll während des Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 einen Überfall auf ein Kibbuz geleitet haben.

Nach Angaben der IDF (Israel Defense Force) wurden bei den Angriffen auch Ali Raziana, der Kommandeur der mit der Hamas verbündeten Brigade des Islamischen Dschihad im Norden des Gazastreifens, sowie Muhammad Issam Hassan al-Habil von der Hamas getötet. Er wird beschuldigt, den israelischen Soldaten Noa Marciano umgebracht zu haben, der am 7. Oktober in Geiselhaft genommen worden war.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden insgesamt 556 Palästinenser getötet, seit die von den USA vermittelte Waffenruhe am 10. Oktober 2025 in Kraft getreten ist. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden seit Beginn des Waffenstillstands vier seiner Soldaten getötet.

Israel erklärte, seine Angriffe seien Reaktionen auf Verletzungen der Waffenruhe durch die Hamas oder auf Angriffe militanter Gruppen auf seine Soldaten. Acht Länder, darunter die Vermittler Ägypten und Katar, verurteilten kürzlich Israels "wiederholte Verstöße" gegen die Vereinbarung.

Gewalt an der "gelben Linie"

Das israelische Militär erklärte, es habe am Mittwoch auch drei Personen ins Visier genommen, die sich dem von Israel kontrollierten Gebiet hinter der so genannten "gelben Linie" näherten.

Palästinenser, die in der Nähe dieser Demarkationslinie leben, berichten, dass israelische Soldaten fast täglich auf jeden schießen, der die Linie überschreitet oder sich auch nur in ihrer Nähe aufhält.

Das israelische Militär sollte sich im Rahmen des von US-Präsident Trump vermittelten Waffenstillstandsabkommens hinter diese gelbe Linie zurückziehen. Doch sie ist an einigen Stellen immer noch nicht markiert und wurde an anderen Stellen fast einen halben Kilometer weiter auf das Gebiet des Gazastreifens verlegt als im Waffenstillstandsabkommen vereinbart, berichten Anwohner und internationale Organisationen.

Teile des Waffenstillstandsabkommens kommen voran

In der Zwischenzeit sind einige Teile des Waffenstillstandsabkommens vorangeschritten.

Die Hamas hat alle von ihr festgehaltenen Geiseln freigelassen oder deren Leichen überstellt, und im Gegenzug hat Israel mehrere tausend Palästinenser freigelassen.

Es bleibt jedoch fraglich, ob die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen aufgeben oder sich vollständig entwaffnen wird. Dies ist jedoch eine der Hauptforderungen Israels.

Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah am Montag wurde ebenfalls als Fortschritt für den brüchigen Waffenstillstand begrüßt.

Rückkehrer, die über Rafah in den Gazastreifen eingereist sind AP Photo/Jehad Alshrafi

Allerdings gibt es Verzögerungen, Verhöre und die Ungewissheit, wer passieren darf, so dass auch die Passage der rückkehrenden Palästinenser über den Grenzübergang schwierig bleibt. Am Dienstag dauerte es den ganzen Tag, bis 40 Palästinenser in den Gazastreifen einreisen konnten, wie humanitäre Helfer berichteten.

Am Mittwoch sollten 15 Patienten aus dem Gazastreifen und 31 ihrer Angehörigen nach Ägypten gelangen, aber mehr als die Hälfte von ihnen wurde abgewiesen, sagte Raed al-Nims, ein Sprecher der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft.

Tausende Kranke und Verletzte warten im Gazastreifen verzweifelt darauf, ins Ausland transportiert zu werden. Fast alle Krankenhäuser in Gaza sind zerstört oder stark beschädigt, es fehlt an Medikamenten und medizinischen Geräten.

Mehrere Schlüsselelemente des Waffenstillstands scheinen ins Stocken geraten zu sein, darunter die Entsendung einer internationalen Sicherheitstruppe, die Bildung einer technokratischen Regierung und der Wiederaufbau des Gazastreifens.