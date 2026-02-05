Der letzte verbliebene bilaterale Vertrag zwischen den USA und Russland zur Begrenzung strategischer Atomwaffen ist am Donnerstag ausgelaufen.

WERBUNG WERBUNG

Der Neue Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen (New START) War am 2010 von US-Präsident Barack Obama und seinem russischen Amtskollegen Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Darin verpflichteten sich die beiden Länder, ihre strategischen Nuklearstreitkräfte zu reduzieren, und öffneten die Tür für umfassende Inspektionen vor Ort, um die Einhaltung des Vertrags zu überprüfen.

Moskau bot Verlängerung an

Der Pakt zwischen Washington und Moskau, der offiziell als Vertrag über Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung strategischer Offensivwaffen bekannt ist, sah vor, dass beide Seiten nicht mehr als 1.550 nukleare Sprengköpfe auf nicht mehr als 700 Raketen und Bombern stationieren und einsatzbereit halten dürfen.

Der Pakt sollte ursprünglich 2021 auslaufen, wurde aber um fünf weitere Jahre verlängert.

Das Abkommen sah auch umfassende Inspektionen vor Ort vor, um die Einhaltung des Paktes zu überprüfen. Diese wurden jedoch 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt und nie wieder aufgenommen.

Archiv: US-Präsident Barack Obama und sein russischer Amtskollege Dmitri Medwedew bei der Unterzeichnung des neuen START-Vertrags, 8. April 2010 AP Photo

Im Februar 2023 setzte der russische Präsident Wladimir Putin die Teilnahme Moskaus aus und erklärte, der Kreml könne keine Inspektionen seiner Atomanlagen durch die USA zulassen, während Washington und seine NATO-Verbündeten die Niederlage Moskaus in der Ukraine offen als ihr Ziel erklärt haben.

Gleichzeitig betonte der Kreml, dass er sich nicht gänzlich aus dem Pakt zurückziehen werde, und versprach, die Obergrenzen für Atomwaffen einzuhalten.

Russische Seite warnt vor "Destabilisierung"

Im September 2025 erklärte Putin erneut seine Bereitschaft, die Obergrenzen für Atomwaffen für ein weiteres Jahr einzuhalten, und forderte Washington auf, diesem Beispiel zu folgen. Er sagte sogar, ein Auslaufen des New-START-Abkommens wäre "destabilisierend" und könnte die Verbreitung von Atomwaffen fördern.

"Um ein weiteres strategisches Wettrüsten zu vermeiden und ein akzeptables Maß an Vorhersehbarkeit und Zurückhaltung zu gewährleisten, halten wir es für gerechtfertigt, den durch den New-START-Vertrag geschaffenen Status quo in der gegenwärtigen, eher turbulenten Zeit aufrechtzuerhalten", erklärte Putin. Moskau hat vor dem HIntergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gedroht, taktische Atomwaffen gegen NATO-Länder einzusetzen.

Obama, der den New START-Vertrag während seiner Amtszeit unterzeichnete, gan an, dass dessen Auslaufen "Jahrzehnte der Diplomatie sinnlos zunichte machen würde und ein neues Wettrüsten auslösen könnte, das die Welt weniger sicher macht".

9/10 Atomwaffen in Besitz von Russland und USA

Russland und die USA besitzen zusammen etwa 90 Prozent aller Atomwaffen weltweit. Beide Länder führen umfangreiche Modernisierungsprogramme für alle drei Teile ihrer nuklearen Triade (Land-, See- und Luftstreitkräfte) durch, die den Umfang und die Vielfalt ihrer Arsenale in Zukunft noch vergrößern könnten.

Putin hat seit dem Beginn der Moskauer Invasion im Jahr 2022 wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine gedroht und erklärt, er sei bereit, "alle Mittel" einzusetzen, um seine Sicherheitsinteressen zu schützen.

Im Jahr 2024 unterzeichnete er außerdem eine überarbeitete Nukleardoktrin, die die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen herabsetzt.

Im November 2024 und dann im Januar dieses Jahres griff Russland die Ukraine mit einer konventionellen Version seiner neuen ballistischen Mittelstreckenrakete Oreshnik an.

Nach Angaben Moskaus hat die Hyperschallrakete eine Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern und ist in der Lage, jedes europäische Ziel mit nuklearen oder konventionellen Sprengköpfen zu erreichen.

Im Oktober 2025 führte Russland nach eigenen Angaben einen erfolgreichen Test einer neuen nuklearbetriebenen und nuklearfähigen Unterwasserdrohne mit der Bezeichnung Poseidon durch. Putin sagte, die Drohne könne "nicht abgefangen werden" und bezeichnete sie bereits als "Weltuntergangsmaschine".

Archiv: Am 21. Mai 2024 veröffentlichtes Foto: Russische Truppen verladen während einer taktischen Atomwaffenübung eine Iskander-Rakete, Quelle: Russisches Presseamt AP Photo

Etwa zur gleichen Zeit spielte US-Präsident Donald Trump auf die Pläne Washingtons an, wieder unterirdische Atomwaffentests durchzuführen:

Wir werden einige Tests durchführen. Donald Trump US-Präsident

"Andere Länder tun das auch. Wenn sie es tun, werden wir es auch tun." Weitere Details nannte der US-Präsident nicht.

Die USA haben massiv in die Modernisierung ihres Atomwaffenarsenals investiert. Dazu gehören Sentinel, die nächste Generation von Interkontinentalraketen der US-Luftwaffe, und B-21, strategische Langstrecken-Tarnkappenbomber, die fortschrittliche Luftabwehrsysteme durchdringen und sowohl konventionelle als auch Atomwaffen tragen können.

Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar letzten Jahres stellte Trump seine Pläne für das mehrschichtige System vor, das auf die Abwehr von Luftbedrohungen der "nächsten Generation" für die USA abzielt, einschließlich ballistischer Raketen und Marschflugkörper.

Das künftige Golden-Dome-Verteidigungsprogramm wird erstmals US-Waffen in den Weltraum bringen und noch vor dem Ende von Trumps Amtszeit "voll einsatzfähig" sein, sagte er.

Das US-Atom-U-Boot USS Missouri dockt am Sonntag, 17. Dezember 2023, an einen südkoreanischen Marinestützpunkt in Busan, Südkorea, an. AP Photo

Experten: China könnte bald mit USA gleichziehen

China war weder während des Kalten Krieges noch danach Vertragspartei eines Atomwaffenkontrollabkommens, hat aber sein Arsenal in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Nach Angaben der Federation of American Scientists (FAS) verfügt Peking über ein wesentlich kleineres Arsenal von 600 Sprengköpfen, von denen nur sehr wenige einsatzbereit sind.

Im Vergleich dazu schätzt die FAS das Arsenal der USA auf 5.177 Sprengköpfe, einschließlich gelagerter und ausgemusterter Sprengköpfe, und das Russlands auf 5.459.

Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts wächst Chinas Atomwaffenarsenal jedoch schneller als das jedes anderen Landes, nämlich um etwa 100 neue Sprengköpfe pro Jahr ab 2023.

"Je nachdem, wie es seine Streitkräfte strukturiert, könnte China bis zum Ende des Jahrzehnts über mindestens so viele ICBMs verfügen wie Russland oder die USA", so SIPRI.

Letztes Jahr sagte Trump, er wolle China in die Rüstungskontrolle einbeziehen und stellte in Frage, warum die USA und Russland neue Atomwaffen bauen sollten, wenn sie doch genug hätten, um die Welt um ein Vielfaches zu zerstören.

"Wenn es jemals eine Zeit geben sollte, in der wir Atomwaffen brauchen, wie die Art von Waffen, die wir bauen, die Russland hat und die China in geringerem Maße hat, aber haben wird, dann wird das ein sehr trauriger Tag sein", sagte er im Februar letzten Jahres.

Rubio: China sollte einbezogen werden

Am Mittwoch, nur wenige Stunden vor dem Auslaufen des New-START-Vertrags zwischen Washington und Moskau, bekräftigte US-Außenminister Marco Rubio, dass jedes Atomabkommen mit Russland China einschließen müsse.

"Der Präsident hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass es für eine echte Rüstungskontrolle im 21. Jahrhundert unmöglich ist, etwas zu tun, das China nicht einbezieht, weil es über riesige und schnell wachsende Bestände verfügt", sagte Rubio vor Reportern.

Peking lehnte die Idee ab, an einem neuen Vertrag teilzunehmen. "Chinas Position zu trilateralen Verhandlungen mit den USA und Russland über nukleare Rüstungskontrolle ist klar", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian.

"Chinas nukleare Stärke ist keineswegs auf dem gleichen Niveau wie die der USA. Es ist weder fair noch vernünftig, von China zu verlangen, sich in diesem Stadium an den Verhandlungen über die nukleare Abrüstung zu beteiligen", erklärte er.

Peking fordert Zurückhaltung

Stattdessen forderte Peking alle Atommächte auf, eine No-First-Use-Politik zu verfolgen, d. h. sich zu verpflichten, niemals einen Atomkrieg zu beginnen und solche Waffen ausschließlich für die Vergeltung eines nuklearen Angriffs zu reservieren. Sowohl Washington als auch Moskau haben diese Forderungen zurückgewiesen.

Strategische Interkontinentalraketen DF-5C mit Flüssigtreibstoff bei einer Militärparade in Peking, 3. September 2025. AP Photo

Europäische Atommächte

Als Reaktion darauf erklärte Russland, dass auch die Atomstreitkräfte der NATO-Mitglieder Großbritannien und Frankreich zur Disposition stehen sollten, was diese Länder jedoch ablehnen, insbesondere seit Russlands groß angelegtem Einmarsch in der Ukraine.

Frankreich verfügt über das größte Atomwaffenarsenal in Europa mit 290 Waffen - fast alle davon sind kampfbereit.

Im Oktober 2025 stellte Paris eine modernisierte Version seiner M51-U-Boot-gestützten strategischen ballistischen Rakete vor, ein "wichtiger Meilenstein" in der Entwicklung der seegestützten nuklearen Abschreckung des Landes, so das französische Streitkräfteministerium.

Die dritte und jüngste Version der M51 verfüge über neue nukleare Sprengköpfe sowie über eine verbesserte Reichweite, Genauigkeit und Fähigkeit, feindliche Verteidigungsanlagen zu durchdringen, so das Ministerium in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

Das Vereinigte Königreich, das über weniger als 250 Sprengköpfe verfügt, hat sich ebenfalls verpflichtet, seine maritimen Nuklearkapazitäten durch den Bau von vier neuen ballistischen Raketen-U-Booten mit Nuklearantrieb aufzustocken.

Im Juli 2025 verkündeten Frankreich und das Vereinigte Königreich die Northwood-Erklärung, ein bahnbrechendes Abkommen, das den Umfang der bilateralen Zusammenarbeit im Nuklearbereich auf ein noch nie dagewesenes Maß ausweitet.

Die beiden Länder verpflichteten sich nicht nur zur Vertiefung des technischen und politischen Dialogs, sondern auch zur Prüfung der Koordinierung ihrer Nuklearstreitkräfte.

Unter Wahrung der nationalen Entscheidungsbefugnis signalisieren Paris und London mit dieser Erklärung zum ersten Mal, dass sie bereit sind, ihre strategischen Positionen auf neue Weise abzustimmen, um größeren nuklearen und nicht-nuklearen Bedrohungen für Europa zu begegnen.