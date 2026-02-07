Wichtiger deutscher Politiker verkleidet sich als "Braveheart"

Fastnacht in Franken 2026: Markus Söder geht als "Braveheart". Für die blau-weiße Maske hat Söder sogar seinen Bart geopfert. Was war der Hintergedanke bei der Kostümierung?
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist dieses Jahr als "Braveheart" (die Filmfigur des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace) in Franken zur Festnacht gegangen.
"Auch wir Bayern lieben unsere Freiheit und Eigenständigkeit. Da sind wir wie die Schotten", schreibt Söder auf X.
Für die blau-weiße Maske hat Söder sogar seinen Bart geopfert. Ein geringes Opfer im Vergleich zu William Wallace, der 1305 wegen Hochverrats angeklagt und in London durch Vierteilung hingerichtet wurde. Die Schminke kann Söder hinterher wieder abwaschen und der schicke Bart wächst nach.
Die Identifikation mit dem Freiheitskämpfer inszeniert Söder jedoch schon sehr glaubhaft: "William Wallace ist der Freiheitskämpfer schlechthin: mutig, furchtlos und entschlossen – Eigenschaften, die auch in unseren Zeiten besonders gefragt sind.
Die Tradition, der Ministerpräsidenten, sich zu verkleiden, geht auf den ehemaligen Bayrischen Ministerpräsidenten, Günther Beckstein , zurück. Söder hat sich in der Vergangenheit bereits verkleidet: Letztes Jahr ging er als Elvis Presley. Doch man sah ihn auch schon als Trickfilmfigur Shrek oder als Gandalf aus "Herr der Ringe" verkleidet.
"Die Fastnacht in Franken ist das Zentrum des Feierns und Frohsinns", schreibt Söder in den Sozialen Medien. Der Bayerische Ministerpräsident freue sich sehr auf einen tollen Abend mit großartigen Künstlern in der fränkischen Heimat.