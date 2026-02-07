Russland hat in der Nacht die ukrainische Infrastruktur massiv angegriffen. „Der Angriff geht weiter" teilte der ukrainische Energieminister Denys Schmyhal auf Telegram mit.

Die Regierung hat in der gesamten Ukraine Notabschaltungen der Stromversorgung vornehmen müssen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von 400 Drohnen und rund 40 Raketen verschiedener Typen, die Russland auf die Ukraine abfeuerte.

"Die Hauptziele waren das Energienetz, Kraftwerke und Umspannwerke. Schäden wurden aus den Regionen Wolhynien, Iwano-Frankiwsk, Lemberg und Riwne gemeldet. In Riwne wurde ein Wohnhaus beschädigt. In Ladyzhyn in der Region Winnyzja trafen Drohnen das Verwaltungsgebäude einer regulären Landwirtschaftsschule. Auch in den Regionen Kiew und Charkiw gab es Angriffe. In einigen Regionen dauern die Luftabwehrmaßnahmen an", schrieb Selenskyj auf X.

Selenskyj rief Russland zur Diplomatie auf und appellierte an seine Verbündeten: "Es ist entscheidend, dass alle, die die trilateralen Verhandlungen unterstützen, darauf reagieren. Moskau muss die Möglichkeit genommen werden, die Kälte als Druckmittel gegen die Ukraine einzusetzen. Dazu sind Raketen für Patriot, NASAMS und andere Systeme erforderlich. Jede Lieferung hilft uns, diesen Winter zu überstehen. Ich danke allen unseren Partnern, die dies verstehen und uns aufrichtig helfen."

Die USA haben der Ukraine und Russland eine Frist bis Juni gesetzt, um eine Einigung zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges zu erzielen, sagte Selenskyj am Freitag zu Reportern.

Der 11-jährige Daniil Dolotov spielt während eines Stromausfalls mit seinem 18 Monate alten Bruder Bohdanchyk in ihrer Wohnung auf einem Handy. AP Photo

Wenn die Frist im Juni nicht eingehalten wird, werde die Trump-Regierung wahrscheinlich Druck auf beide Seiten ausüben, um sie einzuhalten, fügte er hinzu.

"Die Amerikaner schlagen vor, dass die Parteien den Krieg bis zum Beginn dieses Sommers beenden, und werden wahrscheinlich genau nach diesem Zeitplan Druck auf die Parteien ausüben", sagte Selenskyj.

Gespräche in Miami nächste Woche?

Laut Selenskyj hätten die USA vorgeschlagen, die nächste Runde der trilateralen Gespräche nächste Woche zum ersten Mal in den USA abzuhalten, wahrscheinlich in Miami, sagte Selenskyj. "Wir haben unsere Teilnahme bestätigt", fügte er hinzu.

Zelenskyy sagte, Russland habe den USA einen 12 Billionen Dollar schweren Wirtschaftsplan vorgelegt, den er nach dem russischen Gesandten Kirill Dmitriev als "Dmitriev-Paket" bezeichnete. Bilaterale Wirtschaftsabkommen mit den USA sind Teil des umfassenderen Verhandlungsprozesses.

Eine Frau rollt einen Kinderwagen während ihr Kind den Weg beleuchtet. AP/Ukrainian Emergency Service

Die jüngste Frist folgt auf die von den USA vermittelten trilateralen Gespräche in Abu Dhabi, die zu keinem Durchbruch führten, da die Konfliktparteien an ihren sich gegenseitig ausschließenden Forderungen festhalten. Russland drängt die Ukraine zum Rückzug aus dem Donbass, wo die Kämpfe weiterhin intensiv sind – eine Bedingung, die Kyjiw niemals akzeptieren wird.

"Schwierige Fragen blieben schwierig. Die Ukraine bekräftigte erneut ihre Position zur Donbass-Frage. Wir bleiben, wo wir stehen. Das ist unserer Meinung nach das fairste und zuverlässigste Modell für einen Waffenstillstand", sagte Selenskyj.