Schon dass die Ex-Kanzlerin zum ersten Mal seit 2019 wieder persönlich bei einem CDU-Parteitag dabei sein wird, sorgt für Schlagzeilen. "Will Merkel dem Kanzler beim CDU-Parteitag die Show stehlen?", fragt der Spiegel. "Wie viel Merkel verträgt die CDU noch?", lautet der Titel bei T-Online.

Die 71-jährige Altkanzlerin und der 70-jährige aktuelle Kanzler gelten seit Jahrzehnten als innerparteiliche Widersacher. BILD spricht sogar von "einer langjährigen politischen Feindschaft". Und das Blatt berichtete, dass Grünen-Politiker Cem Özdemir (60), Angela Merkel für das höchste Amt in Deutschland vorschlagen und damit Friedrich Merz in eine Zwickmühle bringen könnte.

Angela Merkel vertritt vor allem in der Flüchtlingspolitik weiterhin eher die Position der Grünen als die der CDU. Cem Özdemir möchte in der Nachfolge von Winfried Kretschmann Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Mit dem Vorschlag von Angela Merkel als Bundespräsidentin, würde sich auch Özdemir selbst ins Rampenlicht rücken, was ihm im Wahlkampf Pluspunkte bringen könnte.

Allerdings hat die Altkanzlerin auf eine Anfrage des Tagesspiegel die Spekulationen, sie könne Bundespräsidentin werden, als "abwegig" bezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, sie stehe nicht als Kandidatin zur Verfügung.

Frank-Walter Steinmeier (70) ist noch bis März 2027 als Bundespräsident im Amt. Der SPD-Politiker ist der ehemalige Außenminister von Angela Merkel.

Was Merz Merkel nie verziehen hat

Friedrich Merz soll es Angela Merkel nie verziehen haben, dass sie 2002 seine Ambitionen auf die Kanzlerschaft im Keim erstickte, nachdem sich der Jurist selbst ins Spiel gebracht hatte. Er wurde abgedrängt in den Posten des CDU-Fraktionsführers im Bundestag, CDU-Parteichefin und damit Kanzlerkandidatin blieb Angela Merkel.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann soll ein gutes Verhältnis zur Ex-Kanzlerin haben. Er ist 48 Jahre alt und reagiert daher weniger betroffen vom innerparteilichen Streit zwischen Merkel und Merz. Linnemann wird mit den Worten zitiert, es sei "ein Zeichen der Stärke, wenn auf dem Parteitag drei ehemalige Vorsitzende in der ersten Reihe sitzen: Merkel und ihre beiden Nachfolger Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet."

Als Friedrich Merz im vergangenen November seinen 70. Geburtstag feierte, war Angela Merkel auf einer Israel-Reise. Am Tag der Kanzlerwahl soll sie nach der ersten gescheiterten Abstimmung von der Zuschauer-Tribüne verschwunden sein.

Die weithin bekannte jahrelange Abneigung zwischen Merkel und Merz beschrieb Table Briefings als eine "Konflikt-Beziehung, wie sie selbst für Politiker ungewöhnlich" sei. "Der CDU-Chef hält ihre Regierungsjahre vor allem innenpolitisch für vertane Jahre. Digitalisierung, Bildung, Bundeswehr, Migrationspolitik – überall sieht er Fehler, Lücken, Versäumnisse, die ihm – besondere Ironie – in Bundestagsdebatten bis heute lautstark vorgehalten werden."

Nach ihrer Amtszeit wurde es zunächst still um Angela Merkel, aber seit sie im November 2024 ihre Memoiren unter dem Titel "Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021" veröffentlicht hat, ist die Altkanzlerin wieder öfter in den Medien präsent. Auch mit kritischen Worten an die Adresse von Friedrich Merz.