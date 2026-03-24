Mit einem Dank an "Deutschlands militärisches Aushängeschild" hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dem Wachbataillon der Bundeswehr erstmals ein Fahnenband verliehen.

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Bei einem Besuch in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin würdigte er die rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten nicht nur für ihre protokollarischen Aufgaben, sondern auch für ihren militärischen Kernauftrag.

"Sie verteidigen und schützen im Kampfanzug und mit der Waffe in der Hand", sagte Merz – und betonte zugleich die besondere Rolle der Einheit für die Handlungsfähigkeit des Staates: Im Ernstfall sichere sie die Bundesregierung und damit, "dass unser Land jederzeit handlungsfähig bleibt".

Die Verleihung gilt als ein hochsymbolischer Akt. Das Band wird an der Truppenfahne befestigt und steht dauerhaft für die besondere Würdigung der Einheit durch die politische Führung.

Gerade beim Wachbataillon, das wie kaum ein anderer Verband den Staat nach außen repräsentiert – etwa bei Staatsbesuchen oder militärischen Ehren –, unterstreicht die Auszeichnung die enge Verbindung zwischen Regierung und Truppe.

Es gilt somit weniger als eine operative Ehrung als vielmehr ein sichtbares Zeichen von Anerkennung, Tradition und staatlicher Repräsentation.

Merz und Oberstleutnant Maik Teichgräber, Kommandeur Wachbataillon, 23.03.2026 Bundeswehr

Die Bedeutung des Fahnenbands

Fahnenbänder sind traditionsreiche Stoffstreifen an militärischen Fahnen, deren Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. In der Bundeswehr wurden sie ab 1963 mit der Stiftung einheitlicher Truppenfahnen durch Bundespräsident Heinrich Lübke wieder eingeführt. Sie dienen dazu, Tradition, Ehre, Auszeichnungen und Einsätze eines Verbandes sichtbar zu machen und tragen so zur Identitätsstiftung und zum Zusammenhalt in der Truppe bei.

Im Wachbataillon gehören Fahnenbänder fest zum Erscheinungsbild: Aktuell sind 62 im Umlauf, geführt bei feierlichen Anlässen – von Parade- über Säkular- bis hin zu Einsatzbändern. Pro Fahne sind dabei maximal fünf erlaubt.

Inhaltlich erzählen sie unterschiedliche Geschichten: von besonderen Ehrungen durch Staatsoberhäupter, über Jubiläen und langjährige Dienste bis hin zu konkreten Einsätzen.

Wofür ist das Wachbataillon zuständig?

Das in der Berliner Julius-Leber-Kaserne stationierte Wachbataillon erfüllt zwei zentrale Aufgaben: Es übernimmt repräsentative und protokollarische Dienste und ist zugleich für Schutz- und Verteidigungsaufgaben zuständig. Das Wachbataillon übernimmt also den protokollarischen Ehrendienst für die Bundesrepublik Deutschland, darunter den Empfang von Staatsgästen aus dem Ausland oder die Verabschiedung führender Politiker.

Laut Kanzler Merz übernimmt das Wachbataillon rund 400 protokollarische Einsätze im Jahr. "Sie repräsentieren damit Deutschland auf eindrucksvolle Weise", so Merz. "Sie sind das militärische Aushängeschild der Bundesrepublik Deutschland, das viele Menschen sehen, das viele Staatsgäste in Augenschein nehmen."

Militärische Ehren für den litauischen Verteidigungsminister, 26.01.2026 Franziska Müller/ Euronews

Zudem muss das Bataillon einen klaren militärischen Auftrag erfüllen: Im Spannungs- oder Verteidigungsfall sollen sie die Einrichtungen und Dienstsitze der Bundesregierung sichern und schützen. Um diesen Schutzauftrag realitätsnah zu trainieren, hat das Bataillon Ende vergangenen Jahres ein Manöver durchgeführt. Ein Teil der Übung – angesiedelt in einem U-Bahnschacht – war dabei auch für die Presse zugänglich.

In dem geübten Szenario Bollwerk Bärlin III hatte der Bundestag den Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen. Die Soldaten hatten das Ziel, "irreguläre Kräfte" zu bekämpfen, die einen Zug mit mehreren ihrer Kameraden und Zivilisten an Bord gewaltsam gestoppt haben. Später werden die Angreifer als fiktive Separatisten aus dem brandenburgischen Havelland bezeichnet.

Doch wie realistisch ist ein Einsatz im Untergrund der Hauptstadt? "Sehr realistisch", meinte der Kommandeur des Wachbataillons, Maik Teichgräber. Für die Truppe ist es einfacher, sich über das U-Bahn-Netzwerk in Bewegung zu setzen, da so der Straßenverkehr umgangen werden kann und Kräfte von A nach B verlegt werden können.

Da das Wachbataillon in Berlin zum Einsatz kommt, müssen auch direkt in der Stadt und nicht nur auf dem Truppenübungsplatz stattfinden. So können sich die Soldatinnen und Soldaten mit dem komplexen Stadtgebiet vertraut machen. "Deshalb üben wir unter anderem hier, im U-Bahn-Schacht der Station Jungfernheide, um uns ständig zu verbessern, um Einsatzbereit zu sein", so Teichgräber.

Ein Soldat bei der Übung Bollwerk Bärlin, 18.11.2025 Johanna Urbancik/ Euronews

Die Einheit bewegt sich damit zwischen zwei Welten. Einerseits zählt im protokollarischen Dienst jede Geste, jede Bewegung, jede Nuance. Andererseits gehört das infanteristische Handwerk fest zum Alltag. Beides wird kontinuierlich trainiert – damit jeder Soldat jederzeit in der Lage ist, beide Aufgaben zu erfüllen.