Iran-Krieg: Jemenitische Huthis schalten sich ein, Angriff auf Israel

Die vom Iran unterstützte jemenitische Huthi-Rebellengruppe hat ihre erste "Militäroperation" gegen Israel durchgeführt.

WERBUNG WERBUNG

In einer Videoerklärung, die am frühen Samstagmorgen auf X veröffentlicht wurde, erklärte Yahya Saree, der militärische Sprecher der Huthi, dass die Angriffe auf "sensible israelische Militärpositionen" abzielten und eine Ergänzung zu dem seien, was er als "heldenhaften iranischen Widerstand" bezeichnete.

"Die jemenitischen Streitkräfte haben mit göttlicher Unterstützung ihre erste Militäroperation durchgeführt und ein Sperrfeuer ballistischer Raketen auf sensible militärische Stellungen des israelischen Feindes abgefeuert", so Saree.

"Die Operationen unterstützen die Bemühungen der Islamischen Republik Iran und der Widerstandsachse im Libanon, Irak und Palästina", fügte er hinzu. "Die Operation hat ihre Ziele erfolgreich erreicht."

"Unsere Operationen werden fortgesetzt, bis alle unsere erklärten Ziele erreicht sind, wie in der vorherigen Ankündigung beschrieben, und bis die israelische Aggression an allen Widerstandsfronten aufhört", fügte Saree hinzu.

Zuvor hatte das israelische Militär erklärt, es habe am frühen Samstag zum ersten Mal seit Beginn des Krieges vor einem Monat eine Rakete abgefangen, die vom Jemen aus in Richtung des Landes abgefeuert worden war, und damit die Besorgnis über einen möglichen Kriegseintritt der Huthis geweckt, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Verantwortung dafür übernommen hatten.

In der Nacht zum Samstag ertönten in der Gegend um Beer Sheba und in der Nähe des wichtigsten israelischen Atomforschungszentrums zum dritten Mal Sirenen, da Iran und die Hisbollah Israel weiterhin beschossen.

Die Eskalation wirft nun auch die Frage auf, ob die im Jemen ansässige und vom Iran unterstützte Gruppe Handelsschiffe, die durch das Rote Meer fahren, ins Visier nehmen würde, wie sie es während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen getan hat.

Die Angriffe vom Samstag stellen eine Kehrtwende der Gruppe dar, die zuvor angedeutet hatte, dass sie sich auf Bitten Teherans nicht an dem Krieg beteiligen würde.

US-Präsident Donald Trump spricht auf dem Gipfel des Future Investment Initiative Institute am Freitag, 27. März 2026, in Miami Beach, Florida Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Im Jahr 2024 leitete die Trump-Regierung Angriffe gegen die Huthis ein, die Wochen später beendet wurden. Die von den USA geführte Kampagne gegen die Huthi-Rebellen, die vom Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen überschattet wurde, entwickelte sich zur intensivsten Seeschlacht, die die Marine seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat.

Ziel war es, die Angriffe der Huthis auf Schiffe im Roten Meer zu stoppen, die den weltweiten Schiffsverkehr in einer Passage, durch die jedes Jahr Waren im Wert von etwa 1 Billion Dollar (866,1 Milliarden Euro) transportiert werden, vollständig zum Erliegen gebracht hatten.

Israel greift iranische Atomanlagen an

Nur Stunden nach der Androhung einer "Eskalation und Ausweitung" seiner Kampagne gegen Teheran hat Israel am Freitag iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran schwor Vergeltung und schlug einen Stützpunkt in Saudi-Arabien an, wobei US-Soldaten verletzt und Flugzeuge beschädigt wurden.

Nach Angaben der iranischen Atomenergie-Organisation wurden der Schahid-Khondab-Schwerwasserkomplex in Arak und die Ardakan-Anlage zur Herstellung von Yellowcake in der Provinz Yazd angegriffen. Die Angriffe hätten keine Opfer gefordert, und es habe keine Kontaminationsgefahr bestanden, hieß es. Die Anlage in Arak ist seit dem israelischen Angriff im Juni nicht mehr in Betrieb.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte in einem Beitrag auf X als Reaktion auf die erneuten Angriffe, sein Land werde "einen hohen Preis für die israelischen Verbrechen fordern". Außerdem warf er US-Präsident Donald Trump vor, seine verlängerte diplomatische Frist nicht einzuhalten, nachdem Israel behauptet hatte, seine Angriffe seien mit Washington abgestimmt.

"Israel hat unter anderem zwei der größten Stahlwerke des Irans, ein Kraftwerk und zivile Nuklearanlagen angegriffen. Israel behauptet, es habe in Abstimmung mit den USA gehandelt", schrieb Araghchi. "Der Angriff widerspricht der von POTUS verlängerten Frist für Diplomatie."

Angriffe verstärken sich

Augenzeugen im Osten Teherans berichteten von einem teilweisen Stromausfall nach den Luftangriffen. In Israel erfüllten laute Explosionen die Luft in Tel Aviv, und Rettungskräfte wurden zu fast einem Dutzend Einschlagstellen gerufen.

Rettungskräfte bergen eine Leiche aus den Trümmern eines Wohnhauses, das in der Nacht von einem US-amerikanisch-israelischen Luftangriff in Teheran getroffen wurde, Freitag, 27. März 2026 Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor geschworen, dass der Iran "einen hohen und steigenden Preis für dieses Kriegsverbrechen zahlen wird".

Israel konzentrierte seine Angriffe am Freitag auf Anlagen "im Herzen von Teheran", wo ballistische Raketen und andere Waffen hergestellt werden, so die IDF. Auch Raketenabschussrampen und Lagerstätten im Westen Irans seien getroffen worden.

Unterdessen richten sich die iranischen Vergeltungsangriffe weiterhin gegen benachbarte arabische Golfstaaten, wo Saudi-Arabien nach eigenen Angaben Raketen und Drohnen abgeschossen hat, die auf die Hauptstadt Riad gerichtet waren.

Kuwait erklärte, sein Hafen Shuwaikh in Kuwait-Stadt und der Hafen Mubarak Al Kabeer im Norden, der im Rahmen der chinesischen "Belt and Road"-Initiative gebaut wird, hätten bei den Angriffen "materiellen Schaden" erlitten.

Es scheint eines der ersten Mal zu sein, dass ein mit China verbundenes Projekt in den arabischen Golfstaaten während des Krieges angegriffen wird.

Ölpreise steigen weiter an

Der Iran beschränkt weiterhin die Ölexporte über die wichtige Straße von Hormus und verschärft damit die ohnehin schon schlimme globale Ölpreiskrise, die die Kraftstoffpreise für Normalverbraucher in vielen Hauptstädten der Welt dramatisch in die Höhe schnellen ließ.

Related Iran will humanitäre Hilfe durch Straße von Hormus erleichtern und beschleunigen

Rohöl der Sorte Brent, dem internationalen Standard, wurde am Samstag mit etwa 107 $ pro Barrel gehandelt, was einem Anstieg von etwa 60 % gegenüber den Vorkriegspreisen entspricht.

Am Freitag kündigte der Iran in einem offensichtlichen Durchbruch an, dass er einem Ersuchen der UNO nachkommen würde, die Durchfahrt von humanitären Hilfsgütern und landwirtschaftlichen Transporten durch die blockierte Wasserstraße zu ermöglichen.

Ali Bahreini, der iranische UN-Botschafter in Genf, sagte, Teheran sei bereit, solche Transporte zu erleichtern und zu beschleunigen", machte aber keine Andeutungen über eine Lockerung der Beschränkungen für den Ölexport.

Die Meerenge bleibt praktisch geschlossen und blockierte damit den Ölfluss in die Welt, was mehr und mehr zu Versorgungskrisen führt. Normalerweise wird etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls durch die Straße von Hormus transportiert.