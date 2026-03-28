Teheran hat sich bereit erklärt, die Durchfahrt humanitärer Hilfsgüter durch die Straße von Hormus zu erleichtern und zu beschleunigen, sagte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf am Freitag.

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Ali Bahreini sagte, Teheran habe ein Ersuchen der Vereinten Nationen akzeptiert, humanitäre Hilfe und landwirtschaftliche Transporte durch die kritische Wasserstraße passieren zu lassen - am selben Tag, an dem die iranischen Atomanlagen durch Luftangriffe getroffen wurden.

Der Hilfsplan wäre der erste Durchbruch an der Engstelle für den Schiffsverkehr nach einem Monat des Krieges.

Während sich die Märkte und Regierungen weitgehend auf die blockierten Erdöl- und Erdgaslieferungen konzentriert haben, bedroht die Beschränkung von Düngemitteln die Landwirtschaft und die Lebensmittelsicherheit in der ganzen Welt.

"Diese Maßnahme spiegelt das anhaltende Engagement Irans wider, die humanitären Bemühungen zu unterstützen und sicherzustellen, dass lebenswichtige Hilfe die Bedürftigen ohne Verzögerung erreicht", so Bahreini in einem Beitrag auf X.

Die UNO hatte zuvor eine Task Force angekündigt, die sich mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Hilfslieferungen befassen soll.

Die Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem iranische Staatsmedien gemeldet hatten, dass zwei Atomanlagen angegriffen worden seien.

Israel, das mit einer "Eskalation und Ausweitung" seiner Kampagne gegen Teheran gedroht hatte, übernahm die Verantwortung und der Iran drohte umgehend mit Vergeltung.

"Der Angriff widerspricht der von US-Präsident Donald Trump verlängerten Frist für Diplomatie", schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf X und bezog sich dabei auf US-Präsident Donald Trump. "Der Iran wird einen HÖHEREN Preis für die israelischen Verbrechen fordern."

Die iranische Atomenergie-Organisation teilte mit, dass der Schahid-Khondab-Schwerwasserkomplex in Arak und die Ardakan-Anlage zur Herstellung von Yellowcake in der Provinz Yazd angegriffen wurden, wie IRNA berichtete.

Die Angriffe hätten keine Opfer gefordert, und es habe keine Kontaminationsgefahr bestanden, hieß es. Die Anlage in Arak ist seit dem israelischen Angriff im vergangenen Juni nicht mehr in Betrieb.

Yellowcake ist eine konzentrierte Form des Urans, nachdem Verunreinigungen aus dem Roherz entfernt wurden. Schweres Wasser (D₂O) wird als Moderator in Kernreaktoren verwendet. Es verlangsamt Neutronen, ohne sie stark zu absorbieren.

Dieses Satellitenbild von Planet Labs PBC zeigt das Kernkraftwerk Bushehr in Bushehr, 7. Dezember, 2025 AP Photo

Das israelische Militär erklärte später, dass in der Anlage in Yazd Rohstoffe für die Anreicherung verarbeitet würden. Der Angriff sei ein schwerer Schlag gegen das iranische Atomprogramm gewesen.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden warnte, Iran werde Vergeltung üben, wie IRNA berichtete. Seyed Majid Moosavi, Kommandeur der IRGC-Luftstreitkräfte, forderte auf X, dass Mitarbeiter von Unternehmen, die mit den USA und Israel verbunden sind, ihre Arbeitsplätze verlassen sollten.

"Dieses Mal wird die Gleichung nicht mehr 'Auge um Auge' lauten, sondern einfach abwarten", sagte er.

Die UN-Atomaufsichtsbehörde rief nach Bekanntwerden der Angriffe erneut zur "Zurückhaltung" auf.

"Der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, wiederholte seinen Aufruf zur militärischen Zurückhaltung, um jegliches Risiko eines nuklearen Unfalls zu vermeiden", erklärte die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) auf X und meldete, dass es "keinen Anstieg der Strahlungswerte außerhalb des Geländes" an den Standorten gebe.

Diplomatische Versuche dauern an

Diplomaten aus mehreren Ländern, darunter Pakistan und die Türkei, haben versucht, ein direktes Treffen zwischen amerikanischen und iranischen Gesandten zu organisieren.

Unabhängig davon forderten die Außenminister der G7-Staaten auf ihrem Treffen in Frankreich offiziell die sofortige Einstellung der Angriffe auf die Bevölkerung und die Infrastruktur.

Unterdessen näherten sich US-Schiffe mit rund 2.500 Marines an Bord der Region, und mindestens 1 000 Fallschirmjäger der 82nd Airborne, die für die Landung in feindlichem Gebiet ausgebildet sind, um wichtige Stellungen und Flugplätze zu sichern, wurden in den Nahen Osten beordert.

Dennoch sagte Außenminister Marco Rubio während des G7-Treffens, dass die meisten US-Ziele im Iran "dem Zeitplan voraus" seien und dass "wir sie ohne Bodentruppen erreichen können".